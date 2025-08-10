El oleaje no frena la XV Travesía Costa en Malpica (A Coruña)

La Travesía Costa Duacode Sisargas Malpica, se celebró esta mañana en la localidad de Malpica, donde sobre dos distancias los nadadores y nadadoras lucharon contra un fuerte oleaje reinante en la zona.

Más de 170 participantes en una de las travesías más veteranas de Galicia, donde en la prueba larga (4200 M) masculina resultó vencedor Javier Navarro, con un tiempo de 56 minutos y 23 segundos seguido de Manuel Regueiro y en tercera posición Álvaro Gómez.

En categoría femenina la nadadora internacional Paula Otero fue la vencedora con un tiempo de 57 minutos, y Catherine Passarello y Uxía Rodríguez la siguieron en segunda y tercera posición.

En la travesía de 1500 M, el primer y segundo puesto fueron para Manuel López y Álvaro Lavandeira, seguido de Rubén Baldomar en tercera posición, en categoría femenina, Zaida Guerra, Lucía Taboada y Nayara González subieron al pódium en primera, segunda y tercera posición respectivamente.

Tras disputarse tres pruebas en Oleiros, Portosín y Sisargas-Malpica, el circuito continuará el 17 de agosto en Fisterra, el 6 de septiembre en Ézaro que será prueba puntuable para la Copa de España de aguas abiertas y culminará el 28 de septiembre en A Coruña con una distancia reina de 10.000 metros