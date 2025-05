El circuito de carreras saludables CorreSan volverá a recorrer Santiago de Compostela

El circuito de carreras saludables CorreSan regresa este 2025 a Santiago de Compostela con cinco carreras que se disputarán entre los meses de junio y noviembre. La concejala de Deportes, Pilar Lueiro, ha presentado este lunes la XI edición del evento, acompañada del presidente de la Federación Galega de Atletismo, Iván Sanmartín.

Concello de Santiago La Policía Nacional de Santiago celebra su I Carrera Solidaria 'Ruta 091' a favor de ACEM

El circuito de carreras arrancará el próximo 8 de junio en el barrio de Conxo y continuará el 12 de julio con la carrera nocturna por 'Cidade Vella' de Santiago. Después del verano, la programación continuará el 14 de septiembre con la ruta de los parques. El 11 de octubre será el turno para la prueba del barrio de San Pedro y el circuito finalizará el 15 de noviembre con la ruta da Prata-Angrois.

Además, Lueiro ha destacado que en diciembre tendrá lugar la tradicional carrera de San Silvestre que, aunque no forma parte del circuito, "dá continuidade á práctica deportiva durante o ano". La concejala ha puesto en valor que el circuito CorreSan "traslada o deporte ata os barrios e zonas onde normalmente xa se practican diferentes deportes, en especial o atletismo". Por su parte, el presidente de la Federación Galega de Atletismo ha agradecido la implicación del Concello y de los patrocinadores y colaboradores.

Inscripción, horarios y recorrido

La inscripción general en las cinco pruebas del circuito está abierta desde el pasado 31 de marzo y finalizará el 4 de junio, a las 23:59 horas. Además, se abrirá un segundo plazo antes de la carrera CorreSan Nocturna Cidade Vella.

Cada prueba contará con un recorrido para escolares en categorías sub 10 y sub 12, para categorías sub 14 y sub 16 y otro para adultos a partir de sub 18. Como en anteriores ocasiones, primero arrancarán las carreras escolares y después las de adultos.