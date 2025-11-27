Donar sangre en Ferrol tiene premio: entradas para el Racing como premio en una gran campaña

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) y la Fundación Racing Club Ferrol desarrollan esta semana una campaña especial para fomentar la donación de sangre entre los vecinos y vecinas de Ferrol, un gesto solidario que ambas entidades consideran esencial para garantizar las reservas hospitalarias en Galicia.

Desde ADOS subrayan la importancia de que colectivos e instituciones de distintos ámbitos colaboren en la difusión de la donación, y destacan especialmente el papel del Racing Club Ferrol, que une los valores del deporte con el mensaje de solidaridad que promueve la Axencia en toda la comunidad.

En el marco de esta iniciativa, ADOS y la Fundación Racing Club Ferrol están distribuyendo información sobre la campaña y recordando la relevancia social del acto altruista de donar sangre.

Además, han anunciado la presencia de una unidad móvil en la plaza de Armas el viernes 28 de noviembre, de 15:30 a 21:00 horas, y el sábado 29, de 10:00 a 15:00 horas.

Las personas que acudan a donar durante estas jornadas recibirán una entrada gratuita (hasta agotar existencias) para el encuentro que el equipo ferrolano disputará ese mismo sábado frente al AD Mérida en el Estadio Municipal da Malata.