Racing de Ferrol y Celta Fortuna disputarán el Trofeo Concepción Arenal este sábado

Racing de Ferrol y Celta Fortuna disputarán este sábado el Torneo Concepción Arenal en el Estadio de A Malata. La cita futbolística, que alcanza su 60ª edición, comenzará a las 19:00 horas y será de acceso gratuito para todos los abonados del equipo ferrolano.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el presidente del Racing de Ferrol, Manuel Ansede, presentaron esta mañana el evento deportivo, considerado un referente de pretemporada. "Estamos orgullosos de que el Racing lleve el nombre de nuestra ciudad en A Malata y en toda España, al igual que estamos orgullosos de que este trofeo lleve el nombre de una pensadora ferrolana que se adelantó 100 años a su época", indicó el regidor.

Rey Varela aprovechó su intervención para darle la bienvenida al Celta Fortuna y lanzar unas palabras de ánimo al Racing de Ferrol tras una temporada complicada: "Lo más importante es ser capaz de levantarse y el Racing tiene más de 100 años y es parte de la identidad de una ciudad luchadora".

Manuel Ansede, por su parte, informó de que el acceso al Trofeo Concepción Arenal va a ser gratuito para todos los abonados, más de 7.800 para la próxima temporada. El partido, además, va a ser un homenaje a los aficionados del club que llevan siendo abonados más de 50 años. Ansede y Rey Varela tuvieron palabras de agradecimiento recíprocas para club y concello.

El encuentro será además la primera ocasión en la que se use la nueva iluminación del estadio de A Malata, una obra que dota al club de un "salto de calidad" exigido por el fútbol profesional. Otra novedad que se estrenará en este partido son los nuevos videomarcadores, ubicados en una posición provisional mientras no se realizan las obras de la cubierta.