El fin de semana deportivo se presenta con duelos muy exigentes para los tres principales equipos deportivos de la ciudad herculina

Un sábado con tres grandes citas fuera de casa para el Dépor, Básquet y Liceo

Se acerca un fin de semana con mucho deporte exigente para los equipos de A Coruña. Las competiciones entran en una fase importante para intentar escalar posiciones en la tabla.

El día clave será el sábado, un sábado muy intenso y con deporte de alto nivel para los tres principales equipos de la ciudad. El Dépor visita el Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid en un choque que se disputará el sábado a las 21 horas.

También mañana sábado saltará a pista el Básquet Coruña. Los de Carles Marco visitan la pista de Murcia para medirse al conjunto murciano a las 19:30 horas. Los coruñeses necesitan una reacción tras encajar dos derrotas consecutivas.

También llega este fin de semana la ansiada puesta de largo del Liceo. El equipo verde disputará la Supercopa en Olot, en lo que será el primer partido oficial de la temporada. El choque se jugará el sábado a las 16 horas se medirá al Barça en la semifinal y si es capaz de superar al conjunto catalán jugará la final el domingo.

La agenda se completa con el duelo entre Dépor femenino y Alavés que se disputará el domingo a las 12:45 horas en Riazor. Las coruñesas reciben a un equipo de la zona baja y tienen el objetivo de seguir escalando posiciones.

El Fabril por su parte recibe al Extremadura en Riazor este sábado a las 13 horas en un horario muy poco habitual. Los de Manuel Pablo buscan un triunfo que les saque de la zona de descenso tras acumular tres derrotas seguidas.

Maristas por su parte afronta su partido liguero ante Cáceres en un choque que se jugará en el pabellón colegial el sábado a las 18 horas.