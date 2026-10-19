Ana Peleteiro, Susana Rodríguez y Claudio Giráldez, entre los premiados del Deporte Galego 2025

Los Premios Deporte Galego 2025 reconocerán a una veintena de deportistas, equipos y entidades por sus resultados y su contribución a la actividad deportiva en Galicia durante el pasado año. Entre los galardonados de esta edición figuran la atleta Ana Peleteiro, el entrenador del Celta, Claudio Giráldez, y la triatleta Susana Rodríguez Gacio. La entrega de los reconocimientos tendrá lugar el próximo 29 de octubre en Lugo, en una gala impulsada por la Xunta.

El palmarés incluye distinciones para diferentes disciplinas y ámbitos del deporte, desde la alta competición hasta el deporte inclusivo, la formación de base y la promoción de hábitos de vida saludables. En total, los premios se distribuyen en 18 categorías con las que el Gobierno gallego busca reconocer tanto los resultados deportivos como el trabajo de profesionales y organizaciones vinculadas a este sector.

En las categorías individuales, Ana Peleteiro recibirá el premio a la mejor deportista femenina, mientras que el piragüista Jaime Duro será distinguido como mejor deportista masculino. En el apartado reservado a deportistas con discapacidad, los galardones recaerán en la triatleta Susana Rodríguez Gacio y en el piragüista Nicolás Martínez. Además, el equipo Genuine del Racing Club Villalbés será reconocido por su participación en el deporte inclusivo.

Los premios también distinguirán a dos jóvenes deportistas por su proyección. La baloncestista Inés Sotelo recibirá el galardón a mejor deportista revelación femenina, mientras que el piloto de automovilismo Christian Costoya será reconocido en la categoría masculina.

El Celta y el Porriño, entre los equipos premiados

En el apartado colectivo, el Real Club Celta de Vigo recibirá el premio al mejor equipo masculino y el Club Balonmán Porriño será distinguido como mejor equipo femenino. El palmarés incluye también a Claudio Giráldez, entrenador del conjunto vigués, que recogerá el reconocimiento al mejor técnico por su labor al frente del equipo celeste.

La relación de premiados incorpora asimismo a Zeltia García, jueza de gimnasia que recibirá la distinción al mejor árbitro o juez, y al comunicador Terio Carrera, reconocido por su labor informativa en el ámbito deportivo. En la categoría de mejor evento deportivo, el premio será para la prueba ciclista O Gran Camiño, mientras que la empresa Pescamar recibirá el galardón correspondiente al patrocinio deportivo.

El piragüista Martín Jácome será distinguido en la categoría de juego limpio, junto con la Federación Galega de Balonmán, mientras que la Agrupación Deportiva Baixo Miño recibirá el premio a la entidad que promueve el deporte de base. De esta manera, los reconocimientos abarcan tanto los resultados en la competición como el trabajo que permite desarrollar y extender la práctica deportiva.

Tres premios para fomentar una vida saludable

La edición de 2025 incluirá también tres Premios Galicia Saudable, dirigidos a reconocer iniciativas que fomentan la actividad física y los hábitos de vida saludables desde distintos ámbitos de la sociedad. En la categoría de entidad pública, el galardón recaerá en el Ayuntamiento de Pastoriza por el trabajo desarrollado a través de sus escuelas deportivas municipales.

En el ámbito privado, la asociación deportiva y cultural Bolboretas A Coruña Dragon Boat BCS recibirá uno de estos reconocimientos por su labor de promoción de la actividad física. El tercer premio distinguirá al Centro Público Integrado Dr. López Suárez de Friol por su contribución al fomento de una vida activa desde el entorno educativo.