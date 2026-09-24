Santiago de Compostela otorgará la Medalla de Ouro al mérito deportivo a Borja Iglesias

Borja Iglesias recibirá la Medalla de Ouro al mérito deportivo del Concello de Santiago. Así lo ha aprobado este jueves por unanimidad el pleno municipal a través de una declaración institucional. El reconocimiento se produce tras la propuesta de los concejales no adscritos y recibe luz verde días después del homenaje que el compostelano tuvo en Raxoi.

El concejal no adscrito Gonzalo Muiños propuso el pasado 23 de julio otorgarle a Borja Iglesias la Medalla de Ouro después de que el jugador del Celta se proclamase el primer gallego en convertirse en campeón del mundo de fútbol. La previsión era debatir este jueves la propuesta, aunque finalmente los miembros de la corporación municipal decidieron hacerlo a través de una declaración institucional.

Una forma de homenajear a un futbolista que se ha convertido en todo un referente tanto dentro como fuera del campo y que el pasado 14 de septiembre recibió el cariño de los vecinos de Santiago. "Siempre me sentí un compostelano orgulloso, a día de hoy aún más", explicó Iglesias durante la recepción institucional.

Un mensaje que volvió a repetir desde el balcón de Raxoi ante la afición congregada en la Praza do Obradoiro y que dejó escrita en el Libro de Honra del Concello de Santiago: "Con el máximo cariño y orgullo de un compostelano que disfruta de su gente cada día que pasea por esta maravillosa ciudad."

¿Qué dice la declaración institucional?

La declaración institucional aprobada este jueves reivindica a Borja Iglesias como un vecino que comenzó su trayectoria profesional en el ayuntamiento y reconoce que merece el reconocimiento después de proclamarse el pasado 19 de julio campeón del mundo de fútbol. Una participación que fue más allá del campo, ya que era el "hermano mayor" del equipo, un nexo de unión entre la plantilla que creó grupo.

"El jugador del Real Club Celta de Vigo, lleva toda una vida dedicada a este deporte, desde sus inicios en el equipo local Santiago FC, pasando por diferentes clubes nacionales, hasta llegar al equipo vigués de Primera División de España. Su trayectoria es indiscutible y su labor alabada por un amplio público que va más allá de la afición celtista", recoge el texto.

El texto, además, destaca que Iglesias fue uno de los primeros futbolistas en demostrar compromiso social, denunciando las injusticias, rompiendo con los roles de género y sintiéndose orgulloso de ser gallego y de Santiago de Compostela. Dos ejemplos que da son su postura contra el elevado precio de las entradas en el Mundial o su renuncia a ir con la absoluta en apoyo a Jenni Hermoso durante el caso Rubiales.

Borja Iglesias en un entrenamiento con la Selección Española. RTVE

"Se trata de un deportista que lucha tanto dentro como fuera del terreno de juego y que tiene un gran impacto no solo entre los seguidores del fútbol, sino también entre los menos interesados en este deporte", continúa la declaración institucional, que reivindica que Iglesias es un ejemplo para las nuevas generaciones y recuerda que en enero miles de personas fueron a Balaídos con las uñas pintadas contra los insultos homófobos que había recibido el futbolista.

Así, el texto señala que la respuesta social evidencia la capacidad que tiene el deportista para generar conciencia y promover comportamientos colectivos: "La utilización simbólica de las uñas pintadas por parte de millares de aficionados y aficionadas como muestra de solidaridad es un ejemplo de como una reivindicación individual puede convertirse en una expresión colectiva en contra del odio y la discriminación".

"Esta dimensión social encaja plenamente con los valores que Santiago de Compostela ha defendido a lo largo de los años como ayuntamiento abierto, diverso, inclusivo y comprometido con la igualdad", indica la declaración institucional, que señala que la ciudad debe seguir siendo un espacio en el que todas las personas puedan desarrollar libremente su identidad y participar en la vida social.

El reconocimiento a Borja Iglesias, por tanto, tiene también una "perspectiva emblemática". El ayuntamiento no distinguirá únicamente al futbolista por los títulos alcanzados, sino a la persona que, desde su posición pública, contribuyó a hacer visibles determinados valores y normalizar actitudes de respeto, igualdad y diversidad.

El concello considera que para los más pequeños de la ciudad, contar con un deportista que alcanzó "la máxima excelencia internacional" es un estímulo y un ejemplo de que el esfuerzo, el trabajo y la perseverancia pueden abrir camino hacia los más altos niveles de la competición. El deporte, añade el ayuntamiento, permite transmitir valores de convivencia, respeto e igualdad.

Así, la corporación municipal considera que "existen méritos deportivos, sociales y humanos suficientes" para que el Concello de Santiago de Compostela le conceda a Borja Iglesias su máxima distinción municipal en el ámbito deportivo, por lo que ha dado luz verde a llevar a la Comisión de Condecoraciones la propuesta para otorgarle al futbolista la Medalla de Ouro.

"Como reconocimiento a su trayectoria deportiva, a su vínculo con la ciudad y a los valores de superación, esfuerzo, compañerismo, igualdad, diversidad e inclusión que representa", señala el texto de la declaración, que también ha dado luz verde a organizar un acto institucional abierto a la ciudadanía para entregarle la medalla a Borja Iglesias.