Un atleta gallego, sin competir ni entrenar al perderse su bici en un vuelo: "Era una prueba importante"

La bicicleta es tan importante para Cristian Fernández como el horno para un panadero. El triatleta se dirigía el pasado jueves a Argelia, donde iba a disputar una importante competición, cuando el retraso en un vuelo le hizo perder la conexión... y también su herramienta de trabajo. Desde entonces, el deportista no ha podido entrenar porque la compañía no le ha devuelto la bicicleta.

Fernández perdió de vista su bicicleta el pasado jueves. "Salía desde Asturias con escala en Barcelona para ir a Argelia. El vuelo Asturias-Barcelona se retrasó y no pude llegar al enlace. La opción que me dieron para viajar era el sábado por la noche, cuando la carrera a la que iba era el sábado por la mañana, por lo que no llegaría", lamenta este deportista de alto nivel.

Han pasado cinco días y la primera noticia que el atleta natural de Poio tuvo sobre el paradero de su bicicleta ha sido esta mañana, cuando Vueling se puso en contacto con él para comunicarle que había aparecido, aunque todavía no la tiene en sus manos. Fuentes de la empresa han confirmado que están pendientes del servicio de reparto para confirmar la entrega.

Lo ocurrido, sin embargo, le ha generado al deportista un doble problema. Por un lado, no ha podido entrenar estos días como hace habitualmente debido a la falta de su herramienta de trabajo. "Mucha gente me ofreció una bici para dejármela. Estoy agradecido, pero quiero recuperar la mía", explica Fernández.

Por otro, ha puesto en riesgo su participación en las dos pruebas que le quedan este año. "Han sido muchos meses entrenando para que por causas ajenas a mí se me fastidie todo. Era una competición importante", lamenta el atleta sobre la Copa Continental de Triatlón en Argelia.

"Durante el mes que tuve de vacaciones en mi otro trabajo como profesor de natación me fui 15 días a Font-Romeu a entrenar en altura para preparar bien estas competiciones de finales de año. A esta ya no pude ir, y sin los puntos de esta competición será complicado que pueda optar a las dos carreras que quedaban", señala el atleta del Club Triatlón Inforhouse Santiago.

Cristian Fernández estaba apuntado para participar en una Copa de Europa en Turquía a finales de octubre y otra en Ibiza a principios de noviembre. En ambos casos dependía de los puntos que hiciese en Argelia y, al no poder competir, deberá esperar a que salgan las listas para comprobar si está dentro o no.

"Entrenaré igual hasta días antes", explica Fernández, que ha pasado estos días un mal trago que, con la bicicleta ya de camino, parece que está a punto de solucionarse.