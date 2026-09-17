Santiago acogerá el partido entre las selecciones de España y Grecia

La Selección Española masculina de baloncesto jugará el próximo 29 de noviembre ante Grecia y lo hará en el Multiusos Fontes do Sar de Santiago a las 18:00 horas. El partido supondrá el regreso del combinado nacional a Galicia, dos años después del encuentro disputado ante Eslovaquia en Ourense.

El duelo contra la selección griega forma parte de la fase clasificatoria para el Mundial de Catar del 2027.

Ambos equipos se medirán en la quinta ventana de la fase de clasificación, con un primer partido a domicilio contra Montenegro tres días antes, el jueves 26 de noviembre.

El domingo 29, España y Grecia se volverán a enfrentar, esta vez en un duelo en Santiago.

Los de Chus Mateo ya compitieron contra los griegos el pasado 31 de agosto, en un partido también de la fase clasificatoria en la que España perdió por un 108-106 que se firmó en el tiempo de prórroga.

El partido se mantuvo igualado hasta el final, por lo que se espera que la próxima cita entre ambas selecciones sea también del máximo nivel. Será una nueva ocasión para que el cuadro que dirige Mateo ponga a su favor el basket average.

El partido ante Grecia pondrá el punto final a esta ventana de clasificación. Por delante, la Selección deberá disputar dos partidos clasificatorios más ante Portugal, el 26 de febrero, y ante Montenegro, el 1 de marzo.

Por el momento España está en segundo lugar en el Grupo A, con mismo balance de 5-3 que Georgia, tercera, y a una victoria de Ucrania, líder de grupo. Por debajo, Portugal, Grecia y Montenegro están empatadas con 4 victorias y 4 derrotas cada una.

Respecto a Santiago, esta cita será la cuarta de la Selección en la ciudad y el primer partido oficial que juega aquí. Ya lo hizo previamente en 1983, cuando jugó dos amistosos contra Panamá y la URSS y en el 2013 contra Macedonia.