Peleteiro critica la medida de la RFEF sobre la congelación de óvulos: "Tiene interés en retrasar su maternidad"

Imagen de archivo de Ana Peleteiro tras ganar la medalla de oro en el Europeo en Roma @apeleteirob

"¿Y si una medida que se nos está vendiendo como feminista fuera en realidad profundamente machista?". Esta es la reflexión que plantea la medallista olímpica Ana Peleteiro a raíz del anuncio de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) está trabajando en un acuerdo con una clínica privada para que las futbolistas puedan congelar óvulos y retrasar así su maternidad.

La deportista gallega ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que critica el fondo de esta medida: "El problema no es congelar óvulos, el problema es por qué esta institución para la que estas mujeres trabajan tiene interés en financiar que retrasen su maternidad".

Peleteiro, madre de dos hijos, reflexiona sobre si esta medida pretende que las futbolistas de élite puedan ser madres o si facilita que no lo sean mientras estén jugando: "Son dos cosas muy diferentes".

Como mujer que ha sido madre y ha regresado al deporte de élite, Peleteiro pone el foco en facilitar la conciliación con medidas como la protección de contratos durante el embarazo, garantizar la reincorporación y los tiempos del posparto o facilitar el cuidado de los hijos.

"Se trata de conseguir, en definitiva, que ser madre no penalice profesionalmente a ninguna deportista. Eso sí es conciliación", subraya.

La atleta critica que en lugar de adaptar la estructura de la federación, se adaptan los tiempos de las mujeres "para que sigan encajando en la estructura".

"Congelar óvulos es una opción, pero cuando esa opción te la ofrece la institución de la que depende tu carrera profesional, ¿en qué momento la opción puede empezar a convertirse en una expectativa", plantea.

Por eso, critica que "una medida que aparentemente amplía la libertad de una mujer puede generar presión sobre una decisión que le debería pertenecer exclusivamente a ella. La pregunta debería ser: ¿Cómo conseguimos que ser madre no penalice la carrera de una deportista?".