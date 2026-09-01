Surf y snowboard se dan cita este sábado en Caión (A Coruña) con música en directo y nieve junto al mar

La playa de Salseiras, en Caión (A Laracha), acogerá este sábado 5 de septiembre la quinta edición de Caión Games, una jornada que reunirá en un mismo escenario dos disciplinas vinculadas a la cultura de las tablas: surf y snowboard.

Organizado por Caión Surf House, el evento combinará deporte y música desde la mañana hasta la noche. La actividad comenzará a las 11:30 horas con el campeonato de surf, que abrirá la programación en la playa.

Con la llegada de la tarde comenzará la denominada Sunset Session, en la que las competiciones compartirán protagonismo con diferentes actuaciones musicales.

A las 19:00 horas, la banda de rock Fuah será la encargada de abrir esta parte de la jornada con un concierto en directo. Una hora después, a las 20:00 horas, comenzará una sesión de DJ de Los Pucheros Atómicos coincidiendo con el inicio del campeonato de snowboard.

Nieve en la costa

La peculiaridad de Caión Games reside precisamente en reunir en una misma jornada el surf practicado en las aguas de Salseiras y una competición de snowboard, trasladando la nieve hasta la localidad costera.

La programación continuará a las 22:00 horas con Black Coffee, banda de punk rock que ofrecerá el último concierto de la jornada.

Finalmente, a las 23:00 horas tendrá lugar la entrega de premios, con la que se cerrará esta quinta edición del evento.