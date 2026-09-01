A Coruña tendrá una doble cita con los rallyes este mes de septiembre

Salida protocolaria del Eco Rallye A Coruña en María Pita en la tarde de este jueves. Eco Rallye A Coruña

Con la llegada de septiembre regresan a A Coruña dos grandes pruebas de rally. Una de ellas, el Terra de Galicia, se celebrará por este y otros municipios del 3 al 5 de este mismo mes, mientras que el EcoRallye regresa en su décima edición del 17 al 20 de septiembre.

El primero de ellos discurrirá, además de por A Coruña, por Arteixo, A Laracha, Carballo, Cerceda, Coristanco, Malpica de Bergantiños, Ponteceso y Tordoia, en un circuito en el que competirán unos 40 participantes.

Entre ellos estarán nombres destacados como Jorge Cagiao (Recalvi Team, estrenando un Lancia Ypsilon HF Rally2), Iván Ares (Toyota España, con un Toyota GR Yaris Rally2), el andorrano Joan Vinyes (Raposo Motorsport, con un Citroën C3 Rally2), así como el piloto local Iago Caamaño (Escudería A Coruña, con un Ford Fiesta R5) y Juan Carlos Quintana (Escudería Maspalomas, con un Škoda Fabia RS Rally2).

Patrocinada por la Deputación da Coruña, la prueba es puntuable para el Campeonato de España de Rallyes de Terra y cuenta con 40 equipos inscritos.

En total, competirán en 354,77 kilómetros, de los cuales 104,5 de ellos son cronometrados. Estarán repartidos en ocho tramos y una superespecial de 2,4 kilómetros en un circuito homologado por la RFEDA. El tramo más largo alcanza los 19,7 kilómetros y el más corto queda en 10 kilómetros.

El EcoRallye pasa por 35 concellos gallegos

Unas semanas más tarde, el Repsol EcoRallye se dará cita en A Coruña y en otros 34 concellos gallegos.

La prueba abarca 586,997 kilómetros a través de 33 municipios de la provincia de A Coruña y 2 de la de Lugo. Un total de 425,507 kilómetros —el 72,49% del trazado global— serán cronometrados y puntuables repartidos en 14 tramos de regularidad.

Este martes, la organización dio a conocer el cartel de la décima edición, en el que se homenajea a la ciudad herculina con la estatua de María Pita y su horizonte urbano, como el Palacio Municipal, el Palacio de la Ópera o el estadio de Riazor, además de referencias al Xacobeo 2027.

Cartel 10º Repsol EcoRallye A Coruña. EcoRallye A Coruña

El vehículo protagonista es un Omoda Jaecoo Resnova Motor, un modelo 100% eléctrico.

Esta cita es puntuable para el certamen mundial FIA Eco Rally Cup, además de los principales campeonatos de movilidad sostenible.