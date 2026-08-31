A Coruña abre este martes el plazo para optar a 1.140 plazas en las Escuelas Deportivas

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 7 de septiembre y la oferta incluye natación, pádel, judo, escalada, yoga, pilates y zumba, entre otras Te puede interesar :

El Ayuntamiento de A Coruña abrirá este martes 1 de septiembre el plazo para solicitar una de las 1.140 plazas libres de las Escuelas Deportivas Municipales (EDM) para el curso 2026-2027. Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes desde las 8:00 horas del martes hasta las 23:59 horas del lunes 7 de septiembre.

La programación municipal mantiene una amplia variedad de actividades dirigidas a diferentes grupos de edad, desde niños y niñas de 6 años hasta personas mayores de 80. El objetivo es facilitar el acceso a la práctica deportiva y fomentar los hábitos de vida saludable entre los coruñeses.

Entre las disciplinas con plazas disponibles se encuentran natación, atletismo, bádminton, boxeo, esgrima, judo, tenis, pádel, patinaje artístico, waterpolo, escalada, aikido, bujutsu, gimnasia, yoga, pilates, marcha nórdica, zumba, baile y actividades de mantenimiento y tonificación.

Actividades por distintos barrios

Las actividades se desarrollarán tanto en instalaciones deportivas gestionadas directamente por el Ayuntamiento como en el Complejo Deportivo Municipal de San Diego y la Piscina Municipal de San Amaro.

La oferta también llegará a equipamientos de diferentes barrios, entre ellos Riazor, la Ciudad Deportiva de La Torre, Barrio de las Flores, Los Rosales, Novo Mesoiro, Sagrada Familia, San Francisco Javier y la Casa del Agua.

De esta forma, el programa busca distribuir las actividades por diferentes zonas de la ciudad y facilitar que los participantes puedan acceder a ellas desde sus respectivos barrios.

Cómo solicitar una plaza

Cada persona podrá presentar una única solicitud, en la que podrá escoger un máximo de dos actividades por orden de preferencia. Si obtiene plaza en la primera opción, la segunda quedará automáticamente anulada. En caso de que se presenten varias solicitudes para una misma persona, únicamente se tendrá en cuenta la última registrada.

Las solicitudes deberán realizarse exclusivamente a través del formulario habilitado en la Sede Electrónica del Ayuntamiento, al que se puede acceder desde la página web municipal de Deportes.

Entre los criterios de prioridad se encuentra el empadronamiento en A Coruña, además de tener en cuenta si la persona solicitante ya está inscrita o no en alguna actividad de las Escuelas Deportivas Municipales.

Estas son las fechas del proceso

Una vez finalizado el plazo de solicitud, el Ayuntamiento prevé publicar el 9 de septiembre la lista provisional de solicitantes. Los posibles errores podrán corregirse hasta el día 11. La lista definitiva se publicará el 14 de septiembre y, si fuese necesario realizar un sorteo, este tendrá lugar el 15 de septiembre a las 9:00 horas.

La relación de personas admitidas y las listas de espera se publicarán el 16 de septiembre, mientras que el periodo de matrícula para quienes hayan obtenido plaza estará abierto del 21 al 28 de septiembre.

Toda la información sobre el proceso y las plazas disponibles podrá consultarse en Deportes Coruña y en los tablones de anuncios de las instalaciones deportivas municipales. También se podrá solicitar información a través del teléfono municipal 010.