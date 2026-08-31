La carrera Coruña10 agota sus 3.000 dorsales a más de un mes de la carrera

La C10 de A Coruña ha agotado los 3.000 dorsales disponibles para su próxima edición cuando todavía falta más de un mes para su celebración. La carrera tendrá lugar el domingo 4 de octubre y la elevada demanda ha llevado a la organización a abrir una lista de espera ante la posibilidad de ampliar el número de participantes.

El Concello valorará ese incremento en función de las solicitudes que se reciban y siempre que las condiciones organizativas y de seguridad permitan incorporar a más corredores a la prueba.

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, destacó la rapidez con la que se han cubierto las plazas y considera que refleja el creciente interés por las carreras populares en la ciudad. "Que los 3.000 dorsales se agotasen con tanta antelación es una muestra de la enorme afición que existe en A Coruña por el deporte y, especialmente, por el atletismo popular", señaló.

Más corredores

La C10 volverá a ser una de las principales citas del calendario deportivo municipal, en un momento en el que otras carreras populares organizadas en A Coruña también están registrando una elevada participación.

"En las últimas pruebas estamos viendo cómo los cupos se completan y la demanda continúa creciendo", explicó Vázquez, que considera especialmente significativo haber alcanzado ya los 3.000 inscritos cuando todavía queda más de un mes para la carrera.

El responsable municipal de Deportes puso también en valor las características de A Coruña para albergar este tipo de pruebas, con recorridos que permiten combinar el deporte con los espacios urbanos y el litoral.

"Tenemos una ciudad privilegiada para correr y un calendario deportivo cada vez más atractivo, tanto para los coruñeses como para las personas que nos visitan para participar en las diferentes pruebas", afirmó.

Lista de espera

Ante la demanda registrada, la organización ha habilitado una lista de espera para quienes se hayan quedado sin dorsal. Esta servirá también para conocer cuántas personas continúan interesadas en participar antes de tomar una decisión sobre una eventual ampliación del cupo.

La incorporación de más corredores dependerá de las posibilidades organizativas y de las condiciones de seguridad de la carrera. Las personas interesadas pueden inscribirse en la lista de espera a través de la web de Carreiras Galegas.

La C10 regresará a las calles de A Coruña el próximo 4 de octubre, en una edición que ya tiene garantizada la participación de 3.000 corredores.