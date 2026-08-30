Mateo García y Alba Castro se imponen en la Travesía a Nado de San Amaro, en A Coruña

El concejal de deportes de A Coruña, Manuel Vázquez, entregando un premio. Concello de A Coruña.

La ensenada de San Amaro volvió a convertirse este domingo en el escenario de una de las citas más veteranas del calendario deportivo de A Coruña. Cerca de 400 nadadores y nadadoras participaron en la 85ª edición de la Travesía a Nado de San Amaro, una prueba de unos 1.200 metros organizada por el Club del Mar de San Amaro con la colaboración del Ayuntamiento de A Coruña.

La competición comenzó a las 12:00 horas y reunió a participantes de diferentes edades y procedencias, que completaron el recorrido por las aguas de la ensenada.

En la categoría masculina, el vencedor fue Mateo García Castro, de Arteixo, que se impuso con un tiempo de 14 minutos y 39 segundos. El segundo puesto fue para Lucas Costa Fernández, del Club Natación Ponteareas, con 14:50, mientras que Santiago Avilés Zhuravlev, del Club Natación Liceo, completó el podio con 14:55.

En la clasificación femenina, Alba Castro Cidrás, del CN Galaico, fue la más rápida tras completar la travesía en 15 minutos y 35 segundos. Noa Borrazás Rodríguez, del Sporting Club Casino Coruña, terminó segunda con 15:53 y Lucía Villarnovo Pazos, del Club Natación Ferrol, fue tercera con 15:54.

Además, Alba Castro consiguió un destacado quinto puesto en la clasificación general absoluta, por delante de todos los participantes salvo los cuatro primeros hombres.

Lucas Costa y Noa Borrazás repiten en el podio

La edición de este año tuvo además continuidad respecto a la anterior. Lucas Costa Fernández y Noa Borrazás Rodríguez, vencedores absolutos en 2025, volvieron a subir al podio en esta ocasión, aunque en el segundo puesto de sus respectivas categorías.

El pasado año, Lucas Costa había ganado la prueba masculina con un tiempo de 16:05, mientras que Noa Borrazás se había impuesto en la femenina con 16:55.

Tras la competición tuvo lugar la entrega de premios, en la que participó el concejal de Deportes, Manuel Vázquez, junto a representantes del Club del Mar de San Amaro.

85 ediciones vinculadas al mar

La Travesía a Nado de San Amaro es una de las competiciones con mayor tradición de A Coruña y mantiene una estrecha relación con la historia del propio Club del Mar. La entidad nació en 1935, cuando un grupo de usuarios habituales de la playa de San Amaro impulsó su creación.

Desde entonces, el club se ha consolidado como una de las entidades deportivas y sociales históricas de la ciudad, especialmente vinculada a la práctica de actividades relacionadas con el mar.

Con esta nueva edición, la travesía alcanza ya las 85 celebraciones, manteniendo una cita que forma parte de la memoria deportiva de A Coruña y que cada verano reúne a cientos de personas en las aguas de San Amaro.