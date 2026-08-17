El Abanca Pantín Classic Galicia Pro recupera su esencia internacional con 9 días de surf de primer nivel

En la esencia del Abanca Pantín Classic Galicia Pro siempre ha habido una vocación internacional, la idea de convertir por unos días a este icónico arenal del Concello de Valdoviño en un crisol de culturas. Las diferentes remodelaciones de los circuitos de la World Surf League (WSL) provocaron que en las últimas ediciones la prueba, tanto en el cuadro masculino como en el femenino, atrajese solo a competidores de Europa y su zona de influencia.

Pero este año, con la recién creada categoría QS 6000 International, que solo ostentan cinco localizaciones en el mundo (Pantín; Matosinhos, en Portugal; Saquarema, en Río de Janeiro, Brasil; Cloud9, en Siargao, Filipinas; y Jinzun Harbor, en Taitung County, Taiwán) y que estrena el campeonato gallego, el evento regresará a su concepción original: más de 200 surfistas (144 en el cuadro masculino y 80 en el femenino) de 23 nacionalidades diferentes brindarán un espectáculo de ensueño en la costa de Ferrolterra.

“El inigualable peso histórico del Abanca Pantín Classic Galicia Pro, junto a un escenario de tanta calidad y nivel competitivo, merecía este incremento de categoría”, explicaba a finales de junio el director del Tour Europeo de la WSL, Rob Gunning, cuando se anunció el salto de categoría del mejor evento de surf en España.

El esfuerzo de la organización y el respaldo de los patrocinadores permitirán que nombres emergentes y figuras consolidadas se mezclen para luchar por puntos que les posibiliten el acceso a la élite del surf mundial, el Championship Tour (CT), y que les sirvan para escalar posiciones en el ránking regional que da acceso a las Challenger Series.

Los estadounidenses Levi Slawson y Dimitri Poulos, el hawaiano Ian Gentil, los brasileños Deivid Silva y Ian Gouveia, los españoles Yago Domínguez y Sean Gunning, el portugués Frederico Morais o el francés Jorgann Couzinet, que ya sabe lo que es ganar en Pantín, parten en la nómina de favoritos en la prueba masculina. Por su parte, las australianas Sophie McChulloch, Ellie Harrinson y la joven prodigio Sierra Kerr, la peruana Sol Aguirre, la portuguesa Teresa Bonvalot y la española Janire González-Etxebarri, vencedora en 2023, son algunas de las figuras más destacadas en la competición femenina.

“Creemos que merecía la pena apostar por este incremento de nivel, por volver a tener a algunos de los mejores surfistas del planeta”, ha explicado el director del evento, Yago Barreto, quien agrega: “Estamos orgullosos de esa esencia de Pantín, de ser una zona que ha brindado siempre una acogida espectacular a todos los que llegan de fuera, y en cuanto vimos que había esa oportunidad de regresar al calendario internacional”.

La expectación que ha levantado el Abanca Pantín Classic Galicia Pro es tal que cerca de una veintena de surfistas se han quedado en la lista de espera para encontrar un hueco en el cuadro principal. Si alguno de los que hoy ya han conseguido su plaza causase baja, podrían entrar en esta cita que año tras año congrega a miles de apasionados del surf en la playa de Pantín.

Un calendario repleto de acción

El evento, que ya ha alcanzado la trigésimo novena edición, presenta en los nueve días que dura (del 22 al 30 de este mes) un calendario repleto de acción y actividades paralelas. En la parte deportiva, del 22 al 23 se celebrará la competición de surf adaptado, que es ya un referente a nivel nacional; el día 24 entrarán al agua los participantes en los triales (prueba clasificatoria) para buscar un hueco en el cuadro principal del QS 6000 International; del 25 al 30 entrarán en escena en Pantín las estrellas internacionales de la WSL; y el día 28 tendrá lugar la Abanca Expression Session, uno de los formatos de competición más espectaculares, donde resulta ganador el surfista que ejecuta la maniobra más compleja y llamativa.

Pero además, el Abanca Pantín Classic Galicia Pro contará con ludoteca; bautismos de surf; zona market, donde se venderá la colección especial del campeonato y habrá food trucks; conciertos, con una nueva edición del Pantín Sound; y competición de skate.