Laura Barros y Alicia Seijas se coronan en el I Máster femenino Coruña The Style Outlets

La localidad coruñesa de A Pobra do Caramiñal acogió este fin de semana la primera edición del Máster femenino Coruña The Style Outlets, una competición que reunió a ocho de las diez mejores jugadoras gallegas del ranking de la Federación Gallega de Pádel y que nació con la vocación de convertirse en una cita de referencia dentro del circuito autonómico.

El torneo, celebrado en el Beach Club La de Gus, en la playa de Cabío, congregó a numerosos aficionados, que siguieron los encuentros en un ambiente inmejorable mientras disfrutaban de la oferta de ocio del recinto.

Entre las participantes destacaban la actual número uno del circuito gallego, Laura Barros, así como las vigentes campeonas gallegas Alicia Seijas y Vanesa Alonso, lo que elevó el nivel competitivo de una prueba que debutaba como principal novedad de la quinta edición del Xacobeo Pádel Tour.

El título fue finalmente para la pareja formada por Laura Barros, del Coruña Sport Centre, y Alicia Seijas, del Squash Club de Santiago, que se impuso en una igualada final a María Temez y Vanesa Alonso. Con esta victoria, ambas inscriben su nombre como las primeras campeonas del Máster femenino Coruña The Style Outlets.

El director del circuito Xacobeo Pádel Tour, Gonzalo Sotelo, hizo un balance muy positivo del estreno de la competición y destacó que la organización llevaba tiempo trabajando para sacar adelante un torneo femenino de estas características.

"Llevábamos tiempo queriendo organizar un máster femenino a nivel profesional dentro del circuito y por fin lo hemos conseguido este año gracias al apoyo de Coruña The Style Outlets. Esperamos que pueda consolidarse y tener continuidad en las próximas ediciones", afirmó.

El circuito continúa en A Estrada

La actividad del Xacobeo Pádel Tour no se detiene y tendrá su próxima parada en la provincia de Pontevedra. Del 19 al 29 de agosto, el club Estrada Pádel acogerá el Torneo Concello de A Estrada, tercera prueba amateur del calendario.

La competición contará con más de siete categorías, desde iniciación hasta nivel Oro para los jugadores más experimentados. Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse tanto a través de la aplicación Xporty como en las instalaciones del propio club.

El fin de semana anterior, además, el mismo escenario de A Pobra do Caramiñal fue sede del Torneo Mercado Gastronómico de La Galiciana, correspondiente al cuadro masculino. En esa cita, Pío y Borja Iribarren no pudieron revalidar el título logrado en la pasada edición, que fue a parar a Ángel Castañeda y Pablo Carreiro tras una disputada final.