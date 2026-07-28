A Coruña confirma al atleta olímpico Adrián Ben para la carrera popular Coruña10, que ya roza los 800 inscritos

Coruña10 ya tiene a su primer atleta de élite confirmado para su vigésima edición. El gallego Adrián Ben, finalista en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y reciente campeón de España de 1.500 metros, participará en la carrera popular que se celebrará el próximo 4 de octubre.

El Concello de A Coruña y la Federación Galega de Atletismo (FGA) avanzan así en la configuración del elenco de deportistas que tomarán parte en una edición muy especial de la prueba, la más veterana del calendario atlético de la ciudad.

Ben llega a la cita en uno de los mejores momentos de su carrera. El atleta de Viveiro revalidó el pasado fin de semana el título nacional de 1.500 metros en el Campeonato de España disputado en Málaga y afronta ahora la preparación del Campeonato de Europa de Birmingham, que se celebrará a mediados de agosto.

La alcaldesa, Inés Rey, destacó la importancia de contar con un deportista de su nivel en la carrera. "Es un competidor nato y, por sus valores, un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones del atletismo. Con tesón, esfuerzo y humildad ha llegado a lo más alto y eso es un motivo de orgullo para todos los gallegos. Será un placer contar con él en esta edición tan especial de nuestra carrera más longeva", afirmó.

Debut como atleta sénior

Aunque Adrián Ben ya recorrió el circuito de Coruña10 cuando competía en categorías inferiores, la edición de este año supondrá su estreno en la prueba como atleta sénior.

El presidente de la Federación Galega de Atletismo, Iván Sanmartín, aseguró que la presencia del mediofondista supondrá un importante atractivo para la competición. Lo definió como "un ídolo de masas" cuya participación "aumentará el caché atlético de la Coruña10 y atraerá a mucha gente". Además, destacó que "el hecho de que sea gallego es importante, porque para él será como correr en su casa".

A sus 27 años, Ben cuenta con un amplio palmarés nacional e internacional, entre el que destaca el título de campeón de Europa de 800 metros en pista cubierta, conseguido en Estambul hace tres años.

Cerca de 800 inscritos en cinco días

La organización abrió la pasada semana el plazo de inscripción con una oferta inicial de 3.000 dorsales y, apenas cinco días después, la carrera ya suma casi 800 participantes inscritos.

Las inscripciones permanecerán abiertas con un primer periodo de precio reducido hasta el 16 de agosto. Posteriormente habrá un segundo plazo ordinario hasta el 15 de septiembre y un tercero extraordinario los días 26 y 27 de septiembre, siempre que antes no se agoten las plazas disponibles.

Además, el Concello mantiene bonificaciones para personas desempleadas, mayores de 65 años y familias numerosas y no descarta habilitar una lista de espera y ampliar el número de dorsales si la demanda así lo requiere.