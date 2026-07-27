Más de 200 nadadores participan en la XI Travesía Costa en Oleiros (A Coruña)

La XI Travesía Costa Oleiros celebró una nueva jornada este domingo con una prueba de natación en aguas abiertas en la playa de Santa Cristina que congregó a 200 nadadores.

La competición contó con dos pruebas, una de 3.000 metros y otra de 1.500 metros, ambas con salida y llegada en Santa Cristina.

Los participantes recorrieron la costa oleirense en una prueba deportiva de alto nivel que contó con público en la playa y en el paseo marítimo.

En la distancia reina de 3.000 metros masculina, la victoria fue para Xoel Cubeiro Rosende en la categoría masculina y para María González Rodríguez en la femenina.

En el podio masculino, Cubeiro completó el recorrido con un tiempo de 34:44, imponiéndose por escasos segundos a Iván Díaz Rodríguez (35:04). El tercer puesto fue para Manuel Souto Ramos, con un registro de 37:25.

En categoría femenina, González cruzó la meta en 41:02. Completaron el podio Gabriela Tortosa Mendoza, segunda con 45:15, y Jessica Traviesa Palencia, tercera con 45:25.

En la prueba de 1.500 metros masculina, Iván Fernández del Valle fue el más rápido de la jornada en la prueba masculina y Rita Tubio Sueiro hizo lo propio en la femenina.

Fernández paró el reloj con un excelente tiempo de 13:22. La segunda posición fue para Rubén Baldomar Olleiro (13:55), mientras que Diego Souto Andújar finalizó tercero con 14:03.

En la femenina, la victoria fue para Rita Tubio Sueiro, que detuvo el cronómetro en 14:26. El segundo puesto fue para Zaida Guerra Rodríguez (15:06) y el tercero para Irene Santomé García (15:19).

La Travesía Costa continuará con esta edición el domingo 9 de agosto, con la XVI edición de la travesía Costa Sisargas- Malpica.