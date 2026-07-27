A Coruña suma una plata y un bronce en el Gallego de Dragon Boat con las Bolboretas

Las palistas de Bolboretas en una foto de archivo. Cedida

Las Bolboretas regresaron del Campeonato Gallego, celebrado este fin de semana en Verducido, con dos medallas y un mensaje claro: el compañerismo está por encima de los resultados.

La asociación participó en la prueba de 500 metros, donde consiguió una medalla de plata en la categoría BCS y un bronce en PD3, un balance que califican de muy positivo.

Más allá de los éxitos deportivos, el colectivo quiso poner el foco en el ambiente vivido durante la competición. "Lo más importante fue disfrutar juntas del campeonato", señalaron en una publicación difundida tras la cita.

Además, las Bolboretas aprovecharon la ocasión para pedir apoyo en la difusión de su proyecto y del deporte adaptado. La asociación anima a compartir su mensaje para llegar a más personas y facilitar que nuevas deportistas conozcan su actividad.