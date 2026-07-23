El campo de fútbol de Caranza, en Ferrol, completará su renovación la próxima semana

La próxima semana, Ferrol podrá estrenar el renovado campo de fútbol de Caranza. Este jueves se ha anunciado que las obras están ya en un 80% de ejecución, por lo que es cuestión de días que estén finalizadas.

Las actuaciones se concentraron en 8.900 metros cuadrados de terreno y un presupuesto de 809.000 euros.

La reforma del campo de Caranza consistió en la remodelación de dos pistas de fútbol 8 que ahora pasan a ser de fútbol 11 y se podrán dividir en disposición transversal para funcionar también para fútbol 8, todo ello con césped artificial homologado. La intervención incluye porterías, banderines, banquillos cubiertos, redes de protección y otros elementos.

Además, se instaló una grada descubierta de hormigón prefabricado de 45 metros de largo y siete niveles sobre la parte ampliada del campo.

Asimismo, se actuó sobre el nuevo sistema de riego centralizado y en la recogida de pluviales y drenaje del campo con recuperación de agua para el riego, así como un nuevo sistema de iluminación con led sobre mástiles.

En una visita institucional, el alcalde, José Manuel Rey Varela, puso en valor el acuerdo entre Concello y Xunta, firmado en 2024 con un importe de 18 millones de euros, para llevar a cabo esta reforma y la de otras instalaciones deportivas.

"El deporte es estratégico para las ciudades y por eso estamos haciendo la mayor inversión en esta materia que se haya hecho nunca en Ferrol después de años de abandono", aseguró el regidor.

Otras obras en ejecución, licitadas o ya adjudicadas formarán la nueva Cidade do Deporte.

Entre ellas están en marcha los trabajos en FIMO, la primera fase del estadio de A Malata, la ciudad náutica de A Cabana y el complejo de A Gándara.

Además, están licitados o adjudicados los trabajos en los pabellones del Ensanche, Casa del Deporte de Caranza, Santa Mariña y Javier Gómez Noya - piscina de Caranza y la segunda fase de A Malata y la pista de skate.

Ferrol será la sede de la 39ª Copa Galicia de baloncesto

También en el terreno deportivo, Ferrol ha anunciado este jueves que será la sede de la 39ª Copa Galicia de baloncesto sénior femenino.

La competición tendrá lugar los días 11 y 12 de septiembre en A Malata, donde se citarán el Baxi Ferrol, el Durán Maquinaria Ensino, Celta Femxa Zorka y el Sparking Truth Maristas Coruña.

El torneo es fruto de una colaboración entre el Concello, Fegaba y Baxi Ferrol.