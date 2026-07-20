Así han celebrado los políticos gallegos el éxito de España en Estados Unidos: "Qué orgullo!"

Galicia no ha sido ajena al éxito de la Selección Nacional. El equipo de todos consiguió ayer, ante Argentina, su segundo Mundial en Estados Unidos tras un partido muy completo del combinado de Luis de la Fuente.

Un camino que, precisamente, empezó en Galicia el 4 de junio con la disputa de un partido amistoso en el estadio de Riazor donde España no pudo sumar la victoria, y desde donde han llegado varias de las felicitaciones en las últimas horas.

"Qué final! Qué manera de competir! Qué orgullo! Enhorabuena a la Selección por conquistar el Mundial y hacernos vibrar a millones de españoles. Somos campeones del mundo!" compartió en sus redes sociales el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que vivió el partido desde una de las pantallas que dispuso la Diputación de Pontevedra.

Qué final! Qué manera de competir! Qué orgullo!



Enhorabuena a la @SEFutbol por conquistar el Mundial y hacernos vibrar a millones de españoles.



Somos campeones del mundo! 🇪🇸⭐️⭐️#vamosespaña pic.twitter.com/jhWJOaDgxk — Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) July 19, 2026

Por su parte el líder del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, compartió imágenes de cómo lo vivió en 2010 y cómo lo ha hecho en 2026, en ambas ocasiones acompañado de su hijo.

"Hoxe gaña unha selección que demostrou que o talento sempre acaba abrindo camiño, mesmo cando toca loitar moito máis para chegar. Esta copa é tamén a vitoria de todas as que nunca deixaron de reclamar respecto, igualdade e un deporte á altura do seu esforzo. Hai 16 anos celebraba en Lugo a primeira estrela. Hoxe volvín ao mesmo lugar, co meu fillo, para vivir outro momento inesquecible. Hoxe gañamos todas e todos", publicó en la red social X.

Hoxe gaña unha selección que demostrou que o talento sempre acaba abrindo camiño, mesmo cando toca loitar moito máis para chegar.



Esta copa é tamén a vitoria de todas as que nunca deixaron de reclamar respecto, igualdade e un deporte á altura do seu esforzo.



Hai 16 anos… pic.twitter.com/OiBn1stYEC — Gómez Besteiro (@jrgomezbesteiro) July 19, 2026

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, no ha compartido ninguna referencia al éxito del combinado español. El partido frentista sí que ha hecho mención en sus redes sociales al éxito de la selección gallega de fútbol gaélico "polos éxitos conseguidos nos World Games 2026 en Irlanda".

Parabéns ás seleccións galegas de fútbol gaélico polos éxitos conseguidos nos World Games 2026 en Irlanda!! 🩵https://t.co/gGfQGYPcq4 — BNG - Bloque Nacionalista Galego (@obloque) July 19, 2026

El líder nacional del Partido Ppular, el gallego Alberto Núñez Feijoo, por su parte, lo vio en una pantalla gigante en Madrid acompañado, entre otros, de José Luis Martínez-Almeida. "Merecidísimos. ¡Campeones del Mundo! Valores, trabajo duro, humildad y fe. Habéis hecho historia. No hay límites para este equipo. ¡Enhorabuena, Selección! ¡Viva España!", publicó en sus perfiles en redes sociales.

Merecidísimos ¡CAMPEONES DEL MUNDO!



Valores, trabajo duro, humildad y fe. Habéis hecho historia. No hay límites para este equipo.



¡Enhorabuena, @SEFutbol!

¡¡¡Viva España!!! pic.twitter.com/YuXczZRe5D — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 19, 2026

En clave local

En A Coruña, tanto la alcaldesa Inés Rey como el candidato a la alcaldía por el Partido Popular, Miguel Lorenzo, vivieron el partido en la intimidad familiar, a pesar de que se desplegó de nuevo una pantalla gigante en María Pita para disfrutar del choque.

La primera edil compartió en sus redes sociales una imagen del salón de su domicilio con el texto "A por la segunda Estrella", donde se puede ver de espaldas una camiseta de España con el nombre de Inés Rey y el dorsal 10, y otra genérica del combinado nacional.

Por su parte, Miguel Lorenzo compartió también en familia el momento en el que España sumó su segunda estrella mundial.

Captura de la story de Miguel Lorenzo. @LorenzoTorresMiguel en Instagram.

No hay referencias públicas de Avia Veira, candidata a la alcaldía por parte del BNG y portavoz del partido frentista, con respecto a si vio el partido o a una celebración del éxito del equipo de todos.