Casas Novas corona a Marlon Modolo Zanotelli en el Trofeo Longines del CSI A Coruña

La segunda jornada del CSI A Coruña dejó este sábado uno de los momentos más emocionantes del concurso con la disputa del Trofeo Longines, la prueba de mayor nivel del día en el Centro Ecuestre Casas Novas. El brasileño Marlon Modolo Zanotelli, montando a Fusario d’Boisaille, firmó el mejor recorrido del desempate y se alzó con la victoria tras una espectacular remontada en la Manga Ganadora.

Diez binomios lograron clasificarse para la ronda definitiva de una prueba disputada sobre obstáculos de 1,50 metros, en la que el liderato fue cambiando de manos a medida que avanzaba la competición.

El neerlandés Maikel van der Vleuten, junto a Beauville Z N.O.P., parecía haber dejado sentenciada la prueba con un tiempo de 40,25 segundos, pero todavía quedaban dos jinetes por salir a pista.

El primero en mejorar ese registro fue el italiano Emanuele Gaudiano, que, con Esteban de Hus, rebajó la barrera de los 40 segundos al detener el cronómetro en 39,94. Sin embargo, el último participante del desempate todavía tenía reservada la mejor actuación de la tarde.

Con un recorrido muy arriesgado y un ritmo vertiginoso, Marlon Modolo Zanotelli consiguió completar el trazado en 39,51 segundos, asegurándose el triunfo en una de las pruebas más esperadas del concurso coruñés. El tercer puesto fue para Maikel van der Vleuten, mientras que el mejor español volvió a ser Sergio Álvarez Moya, cuarto clasificado con la joven Be Blue. La entrega del Trofeo Longines corrió a cargo de Flora Pérez.

Gaudiano se llevó el Trofeo Grupo EULEN

La jornada vespertina había comenzado con el Trofeo Grupo EULEN, una prueba de velocidad en la que los mismos protagonistas volvieron a disputarse el primer puesto.

En esta ocasión, el triunfo fue para Emanuele Gaudiano, que confirmó el gran momento de forma con el que llegó a Casas Novas. El italiano, que acumulaba 30 victorias internacionales esta temporada antes de comenzar el concurso coruñés, sumó la número 31 montando a Vasco 118.

Gaudiano fue el primero de los 26 participantes en bajar del minuto, un registro que solo consiguió igualar Marlon Modolo Zanotelli. El brasileño, con Rockwell RC, se quedó a tan solo 17 centésimas del vencedor.

El podio lo completó el vigente campeón de España, Álvaro González de Zárate, que finalizó tercero junto a Casa Diva PS después de detener el cronómetro en 60,04 segundos.

La subdirectora general de EULEN Seguridad, Carlota Álvarez Becerril, fue la encargada de entregar el trofeo al vencedor.

Última jornada de competición

El CSI A Coruña 2026 concluye este domingo en Casas Novas con las cuatro últimas pruebas del programa. La cita culminará con la disputa del Gran Premio Casas Novas-Trofeo Marqués de Riscal, la competición más importante del fin de semana y una de las más esperadas del calendario hípico nacional.