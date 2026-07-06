El CSI A Coruña de Casas Novas reunirá este fin de semana a la élite hípica nacional

El CSI 4 A Coruña, una de las grandes citas del calendario hípico nacional e internacional, reunirá del 10 al 12 de julio en Casas Novas a algunos de los mejores jinetes y amazonas del panorama español.

La representación nacional estará encabezada por los tres integrantes del equipo español que compitió en los Juegos Olímpicos de París 2024: Eduardo Álvarez Aznar, Sergio Álvarez Moya e Ismael García Roque, tres de los grandes referentes del salto español.

Junto a ellos estarán presentes algunos de los nombres más destacados del ranking nacional; entre ellos, los cuatro integrantes del equipo que conquistó el pasado mes de mayo la Copa de Naciones de Lisboa: Jesús Garmendia, Kevin González de Zárate, Pilar Cordón y Pello Elorduy.

El cartel nacional se completa con otros jinetes habituales del circuito internacional, que convertirán el CSI 4* Casas Novas en una oportunidad única para disfrutar del mejor nivel de la hípica española en un escenario de referencia.

Las invitaciones para asistir al concurso ya están disponibles de forma gratuita en la página web oficial del CSI Casas Novas, hasta completar aforo. Durante el fin de semana, el público podrá disfrutar de la emoción de la competición, así como de una amplia oferta de gastronomía, ocio y actividades para todos los públicos.

Asimismo, la competición podrá seguirse en directo a través de la página web oficial del concurso.