Decenas de argentinos celebran en A Coruña la victoria de su selección ante Cabo Verde

Aficionados de Argentina celebran la victoria de la selección en A Coruña. Cedida

Argentina venció en la pasada madrugada a Cabo Verde firmando el pase a octavos del Mundial en un partido que se decidió en el último minuto y que desde A Coruña celebraron decenas de aficionados.

Muchos de los seguidores de la albiceleste se reunieron en la zona de A Gaiteira para seguir el encuentro, que comenzó bien para los argentinos adelantándose en el marcador. Sin embargo, los compatriotas de Messi sufrieron hasta el final, cuando tuvieron que poner el 3-2 en el marcador para llevarse la victoria ya en la prórroga del partido.

El encuentro, que se disputó en el Hard Rock Stadium Miami, arrancó a la medianoche de España debido a la diferencia horaria.

El duelo continuó hasta bien entrada la madrugada pero, en lugar de finalizar algo antes de las 02:00 horas, la prórroga hizo que el partido se extendiera hasta las 02:45 horas.

Tras el pitido final, decenas de argentinos que residen en A Coruña salieron a la calle a celebrarlo con el cántico "muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar".

La euforia de la victoria, que supone el pase a la siguiente fase del Mundial para los de Argentina, hizo que los aficionados festejasen entre música y cánticos, lo que provocó algunas quejas entre los vecinos que expresaron malestar por el exceso de ruido de madrugada.