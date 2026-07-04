Aficionados de Argentina celebran la victoria de la selección en A Coruña.

Aficionados de Argentina celebran la victoria de la selección en A Coruña. Cedida

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Decenas de argentinos celebran en A Coruña la victoria de su selección ante Cabo Verde

La albiceleste volvió a ilusionar a su afición que animó desde el otro lado del Atlántico a altas horas de la madrugada

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Argentina venció en la pasada madrugada a Cabo Verde firmando el pase a octavos del Mundial en un partido que se decidió en el último minuto y que desde A Coruña celebraron decenas de aficionados.

Denis posa ante un trofeo en la Fan Zone de España el pasado jueves.

Muchos de los seguidores de la albiceleste se reunieron en la zona de A Gaiteira para seguir el encuentro, que comenzó bien para los argentinos adelantándose en el marcador. Sin embargo, los compatriotas de Messi sufrieron hasta el final, cuando tuvieron que poner el 3-2 en el marcador para llevarse la victoria ya en la prórroga del partido.

El encuentro, que se disputó en el Hard Rock Stadium Miami, arrancó a la medianoche de España debido a la diferencia horaria.

El duelo continuó hasta bien entrada la madrugada pero, en lugar de finalizar algo antes de las 02:00 horas, la prórroga hizo que el partido se extendiera hasta las 02:45 horas.

Tras el pitido final, decenas de argentinos que residen en A Coruña salieron a la calle a celebrarlo con el cántico "muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar".

La euforia de la victoria, que supone el pase a la siguiente fase del Mundial para los de Argentina, hizo que los aficionados festejasen entre música y cánticos, lo que provocó algunas quejas entre los vecinos que expresaron malestar por el exceso de ruido de madrugada.