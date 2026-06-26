Edouard Delpero y Ginger Caimi se proclaman campeones de Europa de longboard en Ferrol

La playa de Esmelle ya tiene nuevos campeones de Europa de longboard. El francés Edouard Delpero y la italiana Ginger Caimi se proclamaron este viernes vencedores de la prueba de la World Surf League (WSL) disputada en el Gadis Surf Festival Ferrol, un triunfo que les permite además acceder a la máxima categoría mundial de esta modalidad.

Delpero, un viejo conocido de las playas de Ferrolterra por sus éxitos en anteriores competiciones, volvió a demostrar su dominio en Esmelle. Tras superar en semifinales al vasco Jon Garmendia, se impuso con claridad en la final gracias a dos olas valoradas en 8,50 y 6,17 puntos, para un total de 14,67. El británico Ben Skinner terminó en segunda posición, mientras que Jon Garmendia fue tercero y el francés Louis Marchiset, cuarto.

En la competición femenina, la joven italiana Ginger Caimi, de tan solo 14 años, también se coronó campeona de Europa tras una sobresaliente actuación en la final. Después de clasificarse con dificultades desde las semifinales, firmó una puntuación total de 16,44 gracias a dos olas de 8,27 y 8,17 puntos, dejando sin opciones a sus rivales.

La británica Emily Currie finalizó en segunda posición, seguida de la francesa Margaux Viegue y la neerlandesa Mare Robroch.

Arranca la competición júnior

La mejora de las condiciones del mar permitió además que este viernes comenzara la competición júnior de tabla corta, que reúne en Ferrol a algunas de las principales promesas del surf europeo.

Las mangas se disputaron desde el mediodía y continuarán este sábado, jornada para la que se esperan unas condiciones similares de oleaje. El Gadis Surf Festival Ferrol completará además su programación con bautismos de surf y skate, ludoteca y diferentes actividades artísticas paralelas.