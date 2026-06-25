El Gadis Surf Festival Ferrol arranca con la competición de longboard tras una mañana sin olas

El Gadis Surf Festival Ferrol tuvo que esperar hasta la tarde para estrenar la competición en la playa de Esmelle. El oleaje previsto para las primeras horas del jueves llegó con retraso a la costa de Ferrolterra, lo que obligó a aplazar el inicio de la prueba del circuito europeo de longboard de la World Surf League (LQS).

Una vez mejoraron las condiciones del mar, pudieron disputarse las primeras mangas del campeonato, que previsiblemente proclamará este viernes en Ferrol a los nuevos campeones de Europa de longboard.

En categoría masculina, el vasco Jon Garmendia fue uno de los surfistas más destacados de la jornada al firmar una puntuación total de 14,16.

En la competición femenina, la portuguesa Raquel Bento tomó ventaja con una actuación valorada en 8,17 puntos, gracias a dos olas puntuadas con 5,00 y 3,17.

La competición continúa este viernes

La organización prevé para este viernes unas condiciones similares, aunque con un ligero incremento del oleaje. La primera llamada a los competidores está prevista para las 8:00 horas.

Además de la competición de la World Surf League, el festival abrirá a las 11:00 horas las áreas de skate y ludoteca del Plan Corresponsables. A las 12:00 horas comenzarán también la actividad del market, la zona de consumo y el espacio Vazva Art Division.

La jornada deportiva se prolongará hasta las 21:00 horas, cuando finalizará el segundo día de competición.