La marca de lácteos Río de Galicia renueva su apoyo al Río Breogán y pide más implicación para sostenerlo en la ACB

La marca de productos lácteos Río de Galicia continuará una temporada más como máximo patrocinador del Río Breogán, consolidando una alianza histórica que se remonta a la campaña 1986-1987 y que cumple ya 40 años de apoyo ininterrumpido al club lucense. La renovación, anunciada este martes por la empresa matriz de Río de Galicia, Grupo Lence, coincide además con el 60 aniversario de la entidad deportiva.

La compañía presidida por Carmen Lence reafirma así una vinculación iniciada por su padre, Jesús Lence, y que ha acompañado al Breogán tanto en sus etapas en la ACB como en los momentos más complicados. La empresa considera que su respaldo va más allá de una aportación económica y forma parte de su compromiso con Lugo, Galicia y el deporte.

"Renovar un año más nuestro apoyo al Río Breogán es mucho más que mantener un patrocinio", señaló Carmen Lence, quien destacó que la relación con el club forma parte de la manera de entender la empresa y de su vinculación con la ciudad. La presidenta de Grupo Lence afirmó que ejercer como principal patrocinador supone "una responsabilidad", pero también "un compromiso firme y un esfuerzo" que asumen "con convicción".

Durante la presentación, Carmen Lence hizo un llamamiento al conjunto de la sociedad lucense para asegurar la continuidad del equipo en la élite del baloncesto español.

"El Río Breogán es un proyecto que debe ser coral y sostenible", afirmó. A su juicio, mantener un club en la ACB requiere "implicación, ambición compartida y apoyo real", por lo que pidió la colaboración de instituciones públicas, empresas privadas y aficionados. "Si queremos seguir contando con un club en la élite del baloncesto español, esa responsabilidad es de todos", subrayó.

La presidenta de Grupo Lence definió al Breogán como "un movimiento social" que debe sentirse respaldado por la administración, el tejido empresarial y la afición.

Un vínculo de cuatro décadas

La renovación adquiere un carácter especialmente simbólico al coincidir el 60 aniversario del club con los 40 años del inicio del patrocinio de Leche Río, hoy representado por la marca Río de Galicia.

Desde Grupo Lence destacan que la relación con el Breogán ha sabido adaptarse a las distintas etapas del equipo sin perder su esencia, manteniendo el apoyo tanto en los momentos de mayor visibilidad como en los más difíciles.

La temporada 2026-2027 servirá así para celebrar una de las alianzas más longevas del baloncesto español y para reforzar la voluntad de ambas entidades de seguir creciendo juntas y manteniendo a Lugo y a Galicia representados en la máxima categoría del baloncesto nacional.