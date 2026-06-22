Así queda el mapa del fútbol gallego: 54 equipos competirán en categorías nacionales

La temporada 2026/27 ya dibuja el nuevo mapa del fútbol gallego. Más de 30 equipos de la comunidad competirán en categorías nacionales masculinas y femeninas, consolidando el peso de Galicia en el panorama futbolístico español y manteniendo representación en prácticamente todos los niveles competitivos.

En el fútbol masculino, la élite gallega estará formada por el Real Club Deportivo y el Real Club Celta de Vigo, que compartirán protagonismo en Primera División. Un escalón por debajo, en Segunda División, la única representación autonómica será la del Celta Fortuna.

La Primera Federación contará con una destacada presencia gallega gracias al CD Lugo, Pontevedra CF, Racing Club Ferrol, UD Ourense y Deportivo Fabril. La presencia del filial blanquiazul supone además el regreso de un segundo equipo coruñés a la tercera categoría del fútbol nacional. Es, además, la autonomía con más representación, solo igualada por Castilla y León.

Por su parte, la Segunda Federación tendrá seis representantes gallegos: CD Arenteiro, Ourense CF, Bergantiños FC, Coruxo FC, SD Compostela y Arosa SC. Con el ascenso ayer de la SD Compostela, ha quedado definitivo el grupo de Tercera Federación, formado por 18 equipos. Entre ellos figuran el Atlético Arteixo, CD Estradense, Racing Club Villalbés, Gran Peña FC, UD Somozas, CD Boiro, CD Lugo B, Atlético Coruña Montañeros, CD Barco, Alondras CF, Céltiga FC, Viveiro CF, Silva SD, SD Sarriana, CD Lalín, Pontevedra CF B, Antela FC y Portonovo SD.

El Deportivo lidera la presencia gallega en el fútbol femenino

En categoría femenina, el Deportivo Abanca será el único representante gallego en la Liga F, máxima categoría nacional, tras consolidar su regreso a la élite.

Galicia no tendrá equipos en Primera Federación Femenina, pero sí contará con tres clubes en Segunda Federación: RC Celta, Victoria CF de A Coruña y Deportivo Abanca B.

La Tercera Federación Femenina reunirá a doce equipos gallegos: Atlético Villalonga, Lóstrego CF, Celta B, PM Friol, Victoria FC de Santiago, Bergantiños FC, EFM Concello de Boiro, Tomiño FC, Orzán SD, SD O Val, Atlético San Pedro y Victoria CF B.

La División de Honor juvenil pierde representación

El descenso de Pontevedra CF, Racing Club Ferrol, Arosa SC y Atlético Coruña Montañeros ha dejado a la máxima categoría del fútbol juvenil masculino con menos gallegos para el próximo curso. Han ascendido el Ural Español CF y el Victoria CF, ambos de la ciudad de A Coruña, y permanecen el Real Club Celta, RC Deportivo, CD Lugo y SD Compostela.