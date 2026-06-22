Lola Bermúdez surfea en casa, en Ferrol: "Se crea un ambiente especial, no es solo competición"

El litoral de Ferrolterra volverá a convertirse en uno de los grandes epicentros del surf europeo con la celebración del Gadis Surf Festival, un evento que combinará competición, música, cultura y actividades paralelas alrededor del mar.

Entre las deportistas gallegas que tomarán parte en la prueba de longboard estará Lola Bermúdez de Castro, que afronta la cita con la ilusión de competir en un escenario al que la unen numerosos recuerdos personales.

La deportista reconoce que regresar a esta zona de la costa gallega para competir tiene un significado especial. "Para mí es muy emocionante porque tengo muchísimos recuerdos desde niña en las playas de Ferrol, sobre todo en la playa de Esmelle. Recuerdo venir en todos los huecos libres que tenía en mis años de universidad con mis amigos y pasar la tarde entera surfeando. Se podría decir que es algo nostálgico para mí", explica en conversación con Quincemil.

El campeonato reunirá durante varios días a surfistas de distintos países y convertirá el entorno de la playa en un punto de encuentro para deportistas, aficionados y visitantes. Una atmósfera que, según Bermúdez de Castro, es una de las grandes señas de identidad de este tipo de citas.

"Me gusta que venga todo tipo de gente, de diferentes nacionalidades, pero todos con algún interés hacia el mundo del longboard o, por lo menos, con ganas de conocerlo", señala. "Al final se crea un ambiente muy especial porque no es solo una competición. Hay personas que vienen por el deporte, otras por la música, otras por la cultura surf, y todo eso acaba mezclándose".

Precisamente, el Gadis Surf Festival ha apostado en los últimos años por convertirse en mucho más que una prueba deportiva. Además de la competición internacional, el programa incluye conciertos, actividades culturales, espacios gastronómicos y un mercadillo con presencia de artistas y marcas vinculadas al surf y al estilo de vida asociado al océano.

Para Lola, este formato contribuye a proyectar la imagen de Galicia más allá del deporte. "Es una muy buena forma de dar a conocer la costa gallega y sus olas. También ayuda a dar visibilidad a artistas y empresas locales que estarán en el mercadillo. Yo espero estar con mi propia marca de ropa, SEAGLASS, el año que viene", comenta.

Uno de los aspectos más atractivos del evento será la presencia de algunas de las mejores longboarders del panorama internacional, algo que la surfista coruñesa afronta con respeto, pero también como una oportunidad de aprendizaje.

"Me siento muy afortunada de poder compartir pico con surfistas tan increíbles, aprender de ellas y de su surfing. Siento mucho respeto e intentaré estar a su nivel. Espero hacerlo lo mejor posible y pelear al máximo para conseguir la mejor puntuación", afirma.

Lejos de marcarse objetivos concretos en cuanto a resultados, Bermúdez de Castro asegura que el simple hecho de competir junto a referentes de la disciplina ya supone un premio. "Ya solo competir contra las tabloneras profesionales para mí es una motivación. Solo quiero disfrutar y aprovechar esta oportunidad", reconoce.

La deportista también quiso enviar un mensaje a la afición gallega para que se acerque a disfrutar del espectáculo. "Que vengan a ver este campeonato tan especial, porque si no lo hacen se van a perder la oportunidad de ver a verdaderos artistas en el agua y también en tierra firme", destaca.

Con pruebas deportivas de primer nivel y una programación paralela que busca acercar la cultura surf a todos los públicos, el Gadis Surf Festival volverá a situar a Ferrolterra en el mapa internacional de este deporte.