Suspendida la actividad deportiva en varias zonas de Galicia por la ola de calor

Terminan las obras en la Ciudad Deportiva de la Torre-Arsenio Iglesias en A Coruña Concello de A Coruña

La Secretaría Xeral para o Deporte ha decretado la suspensión de la actividad deportiva en varias zonas de Galicia este domingo 21 de junio ante la activación de la alerta naranja y roja por calor, una medida preventiva adoptada para garantizar la seguridad de deportistas, técnicos y familias. La alerta estará activa entre las 12:00 y las 20 horas.

En cuanto a las zonas en alerta roja, la suspensión será obligatoria en las áreas declaradas en alerta roja por calor: interior de A Coruña; centro y montaña de Lugo; montaña de Ourense e interior de Pontevedra.

En la provincia de A Coruña, la restricción afecta a 33 municipios, entre ellos Santiago de Compostela, Ames, Arzúa, Melide, Ordes, Negreira, Teo, Touro, As Pontes, Santa Comba o Vedra.

En Lugo, la medida alcanza a los municipios de las zonas Centro y Montaña, incluyendo Lugo, Sarria, Vilalba, Palas de Rei, A Fonsagrada, Cervantes, Pedrafita do Cebreiro o Folgoso do Courel.

También quedan suspendidas las actividades deportivas al aire libre en 19 ayuntamientos de la montaña de Ourense: O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, Maceda, Manzaneda, A Mezquita, Montederramo, Parada de Sil, A Pobra de Trives, Riós, San Xoán de Río, A Teixeira, A Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso y Xunqueira de Espadanedo.

Así como en 16 municipios del interior de Pontevedra: Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.

Alerta naranja

Asimismo, la Xunta ha acordado la suspensión de la actividad deportiva exterior en las zonas declaradas en alerta naranja: noroeste de A Coruña; sur de Lugo y Valdeorras.

En el área noroeste coruñés se verán afectados 38 municipios, entre ellos A Coruña, Ferrol, Arteixo, Carballo, Narón, Oleiros, Cambre, Culleredo, Betanzos o Pontedeume.

En el sur de Lugo, la medida alcanza a localidades como Monforte de Lemos, Chantada, Quiroga, Pantón, Sober o O Saviñao. Por su parte, en la comarca de Valdeorras se incluyen O Barco de Valdeorras, A Rúa, Rubiá, Petín, Larouco y Vilamartín de Valdeorras.

Actividades acuáticas

La Secretaría Xeral para o Deporte aclara que en los municipios del litoral las actividades náuticas y acuáticas en el mar podrán desarrollarse con normalidad y no estarán sujetas a restricciones.

En los municipios del interior, estas actividades seguirán permitidas, aunque se recomienda evitar su práctica entre las 12:00 y las 17:00 horas, coincidiendo con las horas de mayor incidencia del calor.

Las autoridades insisten en extremar las precauciones durante la jornada, mantenerse correctamente hidratado y evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día.