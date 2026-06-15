El Compos, un paso más cerca del ascenso a Segunda RFEF tras vencer 3-0 al Badalona

El Compostela acaricia el ascenso a Segunda RFEF tras vencer por tres goles a cero al Badalona este domingo en el Estadio Verónica Boquete. El equipo gallego da así un importante paso en la ida de la finalísima, cuya vuelta se jugará el próximo fin de semana en tierras catalanas.

Valín, Antón Guisande y Charly fueron los autores de los tres tantos que dieron la victoria al conjunto compostelano. Con la novedad de Riki Mangana por el lesionado Damián Noya y la entrada de nuevo de Samu, el Compos inició el partido convencido de la importancia del duelo y arropado por un público entregado.

El primer tanto llegó en la primera ocasión en la que el Compos pisó la zona de peligro: Parapar puso en carrera a Valín, el lateral ganó línea de fondo y en su centro potente el esférico tocó en un rival y se fue a la red. El equipo gallego siguió insistiendo y Armental estrelló el esférico en el larguero en el minuto 12, después de un rechace de un saque de banda.

No fue la única ocasión antes de la pausa de hidratación, de la que el Badalona regresó tapando mejor las transiciones del conjunto compostelano. Pese al gran ritmo de esta segunda mitad de la primera parte, el encuentro llegó al descanso con el 1-0 en el marcador.

Antón Guisande y Charly. Nacho Castaño

El Compostela saltó al campo con una gran fuerza y en el minuto 47, tras un saque de banda, la pelota acabó en el segundo palo, donde Charly le ganó la partida al central y le dejó la pelota muerta a Antón Guisande, que definió el mano a mano marcando el segundo gol del partido.

El equipo compostelano siguió apretando a su rival tras marcar el 2-0 y consiguió cerrar el partido con el tercer tanto en el minuto 76. Charly regateó a uno de los centrales rivales con un caño y definió entre las piernas del portero. El marcador no se movería hasta el final del partido, que terminó con un descuento emocionante en el que Riki Mangana tapó un tiro rival.

El Compostela llega de esta forma al partido de vuelta de la finalísima con tres tantos de ventaja tras haber ganado con contundencia en Santiago. El ascenso a Segunda RFEF está un poco más cerca.

Controles de alcoholemia

Algunos aficionados lamentaban este domingo los controles de alcoholemia realizados, en los que colaboró la Policía Local a petición de la Nacional. Hace menos de un mes, en A Coruña, los seguidores del Dépor también se quejaron de los "controles sorpresa" realizados en Riazor.

La Policía Nacional, por otro lado, tuvo que intervenir en el exterior. El árbitro refleja en su acta que durante la pausa de hidratación del primer tiempo fueron lanzadas dos bengalas al interior del campo, sin golpear a ninguna persona. Ambos objetos procedían de una zona en la que había aficionados compostelanos.

El club informa a través de megafonía que, si se repite este hecho, el partido tendrá que ser suspendido temporalmente, algo que no fue preciso hacer porque el encuentro se desarrolló con normalidad. El delegado del Compostela, al finalizar el partido, informó de que el lanzamiento se había producido desde fuera del estadio, tal y como constató la Policía Nacional.