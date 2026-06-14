El deporte se echa a la calle en A Coruña con más de 60 modalidades para todos los públicos

Decenas de clubes y entidades deportivas participaron este domingo en el Día del Deporte en la Calle

La Ciudad Deportiva de Riazor y las playas de Orzán y Riazor se convirtieron este domingo en el gran escenario del deporte coruñés con la celebración de la XXXIX edición del Día del Deporte en la Calle, una de las citas más multitudinarias del calendario deportivo de la ciudad.

Durante toda la mañana, miles de personas se acercaron al entorno de Riazor para conocer y practicar algunas de las más de 60 modalidades deportivas presentes en la jornada, organizada por el Concello de A Coruña como colofón al curso 2025-2026 de las Escuelas Deportivas Municipales.

Esta nueva edición contó con la participación de cerca de 90 clubes, federaciones y entidades deportivas, que mostraron al público la amplia oferta deportiva existente en la ciudad.

Atletismo, baloncesto, bádminton, boxeo, gimnasia, escalada, marcha nórdica, ajedrez o rugby fueron algunas de las disciplinas que pudieron probar los asistentes. A ellas se sumaron los deportes náuticos, que tuvieron como escenario las playas de Orzán y Riazor, con actividades relacionadas con la vela, el piragüismo, el surf, el paddle surf o el waterpolo.

Actividades para todas las edades

Una de las novedades de esta edición fue la incorporación de las actividades del Día del Juego, desarrolladas en la plaza de Portugal. La programación incluyó espacios dirigidos a los más pequeños, con circuitos de psicomotricidad, juegos de construcción, mesas de arena, actividades de pintura, tatuajes infantiles y reparto de globos.

La jornada comenzó incluso antes de la apertura oficial de las actividades, con una carrera popular de cinco kilómetros organizada por el Oysho Running Club y la celebración del Día Internacional del Yoga.

El evento volvió a poner de manifiesto el peso del deporte en la ciudad y la implicación de los clubes y entidades locales, que acercaron sus actividades a la ciudadanía en una mañana marcada por una elevada participación y un ambiente familiar.