El pilates reformer gana terreno en A Coruña: "Te hace desafiarte"

El pilates reformer se ha consolidado en los últimos años como una de las disciplinas deportivas de moda en A Coruña. Esta modalidad, que se practica sobre una máquina especializada, ha sabido hacerse un hueco en la oferta deportiva de la ciudad y entre quienes buscan mejorar la postura y la movilidad sin someter a las articulaciones a impactos.

Prueba de ello es el creciente número de centros que ofrecen pilates reformer, por lo general en grupos reducidos, lo que permite crear una experiencia más íntima y personalizada. Alba Priñanes de Fitvibe Studio, Yaiza Sandino de Omma Pilates Studio y Marta Cristóbal de Sendo Pilates, cuentan a Quincemil las claves de esta nueva tendencia.

Alba, que abrió hace un año su estudio en la avenida de Finisterre, explica que se trata de una disciplina creada por Joseph Pilates. "La creó para ayudar a la rehabilitación de militares que venían de la guerra. El reformer tiene diferentes resistencias, muelles, poleas y una plataforma deslizante, que ayuda a las personas a ganar fuerza, estabilidad y control corporal".

La instructora señala que hoy ha evolucionado hasta convertirse no solo en un ejercicio deportivo, sino en un método que ayuda a conocer tu cuerpo, su movimiento y el control del mismo.

"Te obliga a desafiarte, puedes irle añadiendo muelles al ejercicio y eso hace que te retes más" Yaiza Sandino, propietaria de Omma Pilates Studio

"La máquina es muy versátil y permite realizar una amplia variedad de ejercicios. Creemos que es algo más moderno porque siempre hemos escuchado hablar del pilates suelo, pero en realidad el pilates empieza también con el reformer", señala Marta, que abrió el pasado febrero su estudio en la calle Panaderas.

Adaptable a cualquier persona

La principal diferencia con el pilates suelo es, claramente, el uso de la máquina. "Funciona como una guía para la posición de tu cuerpo, hace que lo coloques de forma correcta y que actives las articulaciones. También que tenga diferentes resistencias te ayuda a trabajar la fuerza", añade Alba.

"Las clases son más dinámicas, lo que lo hace mucho más entretenido y por eso a la gente le engancha más. En el clásico trabajas mucho más con tu peso corporal, lo que a veces lo hace más difícil", apunta Marta.

El último de estos locales en inaugurarse fue el de Yaiza, en Matogrande, el pasado mes de abril. "Lo abrí porque quería ayudar a las personas que conviven con dolencias. Hace años empecé con un problema en la espalda y no encontraban qué tenía, probé un montón de disciplinas e, incluso, entrenamiento funcional, hasta que llegué al pilates. Vi que era lo único que me mejoraba, así que empecé a formarme en ello para descubrir mi propia solución y con el tiempo ayudar a los demás", explica.

"Lo curioso es que cuando los hombres prueban el pilates reformer suelen ser incluso más fieles que las mujeres" Alba Priñanes de Fitvibe Studio

Una de las ventajas es que puede adaptarse a cualquier tipo de persona sin importar su nivel, edad o condición física. "La máquina incorpora muelles que aportan resistencia al movimiento y permiten modificar el ejercicio para trabajar con precisión. No importa que sea una persona que entrena cinco días a la semana o que no hace nada de deporte", añade Yaiza.

Además, el hecho de incorporar resistencias lo hace mucho más adictivo para quien la practica. "Te obliga a desafiarte, puedes irle añadiendo muelles al ejercicio y eso hace que te retes más", explica. "Te obliga a retarte", coincide Marta.

Entre los beneficios que se le atribuyen destaca el bajo impacto para las articulaciones. Además, la lista es más amplia: ayuda a mejorar la movilidad, a corregir la postura, a aumentar el equilibrio y a desarrollar la conciencia corporal.

Una moda que crece

Lo cierto es que este deporte vive un buen momento a nivel global, en parte gracias a las redes sociales. "El pilates clásico siempre estuvo ahí en mayor o en menor medida, ahora el reformer vive un boom focalizado más en la parte fitness que en la de rehabilitación", dice Alba.

Por su parte, Yaiza atribuye el buen momento que vive en redes a que quien lo prueba percibe cambios reales en su cuerpo y quiere compartir su experiencia con los demás. "Es algo que llama la atención de primeras, pero que la gente se queda realmente porque nota que se siente mejor y no viene por hacer ejercicio, sino por salud", afirma.

"Creemos que es algo más moderno porque siempre hemos escuchado hablar del pilates suelo, pero en realidad el pilates empieza también con el reformer" Marta Cristóbal de Sendo Pilates

Marta considera que todo lo relacionado con la actividad física está siendo tendencia: "La gente es un poquito más consciente de lo importante que es. El pilates está teniendo un punto fuerte, cada vez lo practica más gente y hay mucho boca a boca, porque al final se recomienda mucho entre personas. Y creo que es porque los beneficios se notan".

Menos presencia masculina, pero más fidelidad

Por ahora las mujeres siguen siendo mayoría en las clases de pilates reformer, pero algunos hombres empiezan a animarse a descubrirlo. "Lo curioso es que cuando lo prueban suelen ser incluso más fieles que las mujeres", señala Alba de Fitvibe. Aunque, señala que todavía hay mucho trabajo por hacer para romper el tabú de que el pilates es solo para chicas.

Misma impresión la que comparte Yaiza de Omma: "Creo que los hombres solo vienen porque se lo aconseja su médico, pero el que lo prueba se queda. Tienen en la mente que es estirar y que ya está, que no se están fortaleciendo como en un gimnasio". La profesora insiste en que al no aislar grupos musculares y al ser una disciplina tan compleja, que combina ejercicios compuestos, terminan por darse cuenta de que realmente trabajan todo el cuerpo.

Por último, Marta también comparte la misma reflexión que Alba y Yaiza. "Si lo complementan con otro deporte, no suele ser el único que practican, y yo creo que notan mucha mejora en los otros deportes que realizan al hacer Pilates. Entonces, una vez que empiezan, lo llevan a rajatabla y no se lo saltan".