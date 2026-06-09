El Mundial se vive con acento colombiano en A Coruña: "Aquí lo disfrutamos, allí se vive el doble"

La cuenta atrás para el Mundial de 2026 ya ha comenzado y, aunque faltan días para que ruede el balón, miles de colombianos repartidos por todo el mundo ya piensan en cómo seguirán a su selección. En A Coruña, donde reside una amplia comunidad procedente del país sudamericano, la ilusión convive con un problema inesperado: los horarios de los partidos.

Las diferencias horarias harán que muchos encuentros se disputen de madrugada en España, una circunstancia que dificulta las tradicionales reuniones en bares y restaurantes donde los aficionados colombianos suelen compartir cada cita futbolística. Aun así, el ingenio y las ganas de vivir el torneo prometen imponerse a las dificultades.

Juan David Valencia, colombiano residente en A Coruña, reconoce que la organización de este Mundial será más complicada que en otras ocasiones. "Para este año va a estar muy complicado por el tema de los horarios. La mayoría de los partidos van a ser a la madrugada o súper tarde. A esa hora los bares o los sitios donde solemos verlo no tienen permiso para estar abiertos", explica.

A pesar de ello, asegura que ya están buscando alternativas. "Normalmente siempre son bares o restaurantes colombianos donde nos reunimos todos para ver los partidos. Hay muchos sitios donde lo ponen, pero este año estamos pensando cómo hacerlo. Yo tengo amigos con bares colombianos y ya hablo con ellos. Llevo una aplicación para ver el partido, reúno a la gente y lo vemos allí, pero va a ser complicado", señala.

Un Mundial diferente lejos de casa

Más allá de los horarios, para muchos colombianos el verdadero reto es emocional. Vivir un Mundial lejos de Colombia implica adaptarse a una forma distinta de entender la fiesta futbolística.

"Nosotros tenemos una manera muy diferente de vivirlo y de gozarnos la fiesta mundialista", afirma Valencia. "Hay cosas que hacemos en Colombia de forma sana que aquí no podemos hacer. Entonces uno está viendo los videos de la familia allá, viendo cómo la están pasando, y es diferente".

La distancia se nota especialmente en los días de partido. Mientras en Colombia las calles se llenan de camisetas amarillas, banderas, música y celebraciones improvisadas, en España la experiencia suele ser más contenida.

"Aquí se vive mucho el fútbol, pero allá lo gozamos el doble o el triple de como se vive aquí", asegura. "Siempre estamos comparando cómo se vive en Colombia con cómo lo vivimos aquí. Al estar en un país ajeno, al no ser nuestra tierra, uno siempre está un poco a media máquina".

El fútbol como punto de encuentro

Sin embargo, la nostalgia no impide disfrutar del torneo. Al contrario. Para muchos emigrantes, cada Mundial se convierte en una oportunidad para reencontrarse con compatriotas y reforzar los lazos con sus raíces.

Los bares colombianos de A Coruña se transforman durante los grandes eventos deportivos en auténticos puntos de encuentro para la comunidad, espacios donde el fútbol sirve de excusa para compartir historias, recuerdos y experiencias de quienes dejaron atrás su país.

"No deja de ser bonito, no deja de ser una fiesta", resume Valencia. "A los que nos encanta el fútbol siempre nos gusta buscar un sitio donde verlo, reunirnos con la gente y estar con personas que tienen experiencias parecidas a las nuestras".

Para él, el valor de estos encuentros va mucho más allá del resultado de un partido. "Poder estar aquí con personas con las que compartes sentimientos y que te una algo como el fútbol es muy bonito. No deja de ser difícil estar lejos de casa, pero sigue siendo muy bonito".