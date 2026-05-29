Fin de semana grande en A Coruña: el Liceo pelea por la OK Liga y Riazor se viste de fiesta con el Dépor

Con la mayoría de competiciones terminadas pero inmersos en la fiesta de ascenso del Deportivo, el fin de semana llega con tres eventos deportivos en la ciudad de A Coruña. El Liceo será el que más se juegue y el Dépor se dará un gran homenaje ante su público.

El conjunto liceísta arranca las semifinales por el título de la OK Liga. Los de Juan Copa reciben al Calafell este viernes a las 20:30 horas en Riazor y ambos equipos volverán a verse las caras el domingo a las 12:30 horas.

El Liceo afronta con gran ilusión el final de una temporada que está siendo muy positiva. Los coruñeses quieren pelear el título de liga pero antes de llegar a la final deben superar a un correoso Calafell. La eliminatoria se jugará al mejor de cinco encuentros. Poder viajar a tierras catalanas con una ventaja de dos goles, sería una gran noticia para el equipo verde.

La otra gran cita deportiva del fin de semana será el partido entre Deportivo y UD Las Palmas. El encuentro se disputará el domingo a las 18:30 horas en Riazor. El choque servirá como despedida a la temporada del ascenso y se espera un grandísimo ambiente de fútbol en la ciudad a lo largo de todo el día.

La fuente de Cuatro Caminos se engalana para recibir a miles de aficionados tras el encuentro en Riazor. El club colgó hace días el cartel de no hay billetes y la expectación es máxima.