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Fin de semana grande en A Coruña: el Liceo pelea por la OK Liga y Riazor se viste de fiesta con el Dépor

La agenda deportiva de este fin de semana viene marcada por dos citas importantes

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Con la mayoría de competiciones terminadas pero inmersos en la fiesta de ascenso del Deportivo, el fin de semana llega con tres eventos deportivos en la ciudad de A Coruña. El Liceo será el que más se juegue y el Dépor se dará un gran homenaje ante su público.

Takayuki Jikumatsu este jueves en A Coruña

El conjunto liceísta arranca las semifinales por el título de la OK Liga. Los de Juan Copa reciben al Calafell este viernes a las 20:30 horas en Riazor y ambos equipos volverán a verse las caras el domingo a las 12:30 horas.

El Liceo afronta con gran ilusión el final de una temporada que está siendo muy positiva. Los coruñeses quieren pelear el título de liga pero antes de llegar a la final deben superar a un correoso Calafell. La eliminatoria se jugará al mejor de cinco encuentros. Poder viajar a tierras catalanas con una ventaja de dos goles, sería una gran noticia para el equipo verde.

La otra gran cita deportiva del fin de semana será el partido entre Deportivo y UD Las Palmas. El encuentro se disputará el domingo a las 18:30 horas en Riazor. El choque servirá como despedida a la temporada del ascenso y se espera un grandísimo ambiente de fútbol en la ciudad a lo largo de todo el día.

La fuente de Cuatro Caminos se engalana para recibir a miles de aficionados tras el encuentro en Riazor. El club colgó hace días el cartel de no hay billetes y la expectación es máxima.