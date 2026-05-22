El Trofeo Internacional Cidade da Coruña reunirá este sábado a cerca de 500 gimnastas

El polideportivo de la Sagrada Familia se convertirá este sábado 23 de mayo en uno de los grandes escenarios de la gimnasia rítmica en Galicia con la celebración del XIX Trofeo Internacional Cidade da Coruña.

La competición, organizada por el Club Gimnasia Rítmica María Barbeito, reunirá a cerca de 500 gimnastas procedentes de Galicia, Asturias y Portugal a lo largo de toda la jornada.

Durante la sesión de mañana participarán alrededor de 300 deportistas en distintas categorías autonómicas y nacionales, además de pruebas de deporte adaptado. Las competiciones comenzarán a las 9:30 horas y se prolongarán hasta las 14:30 horas.

Entre las participantes destacadas estarán la gimnasta coruñesa Candela Martínez y la asturiana Itziar Ordóñez, ambas de primera categoría nacional, que competirán junto a deportistas de la élite portuguesa.

El trofeo contará además con representación de gimnasia adaptada gracias a la participación de los recientes medallistas nacionales de los clubes Santiago Apóstol y María Barbeito.

Competición de base por la tarde

La jornada continuará por la tarde, a partir de las 16:30 horas, con la celebración de la II fase de la Liga Promesas Jael, centrada en categorías de iniciación y base.

En esta competición participarán unas 200 gimnastas de diferentes escuelas y clubes gallegos.

El evento incluirá ejercicios individuales y de conjuntos, con deportistas de diferentes edades y niveles, desde iniciación hasta alta competición.

Además, el torneo volverá a poner el foco en valores como la inclusión, la igualdad y la promoción del deporte base.

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, destacó "la importancia de que A Coruña continúe acogiendo competiciones deportivas de referencia" y puso en valor "el trabajo constante de los clubes de la ciudad para consolidar a A Coruña como un referente de la gimnasia rítmica en Galicia y en el noroeste peninsular".