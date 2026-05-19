A Coruña consolida su éxito en voleibol con una temporada de oro para el Ciudad de A Coruña

El voleibol coruñés ha vivido una de sus temporadas más completas y ambiciosas de los últimos años. El Club Voleibol Ciudad de A Coruña ha logrado un impacto deportivo global, con resultados destacados en prácticamente todas sus categorías y un crecimiento que confirma la fortaleza de su proyecto de formación.

La cantera ha sido, una vez más, el gran motor del club. A lo largo de la campaña, los equipos de base han acumulado títulos autonómicos, finales y clasificaciones para los Campeonatos de España, consolidando una dinámica competitiva que abarca desde las primeras etapas hasta la categoría juvenil. El rendimiento ha sido especialmente significativo por la continuidad de los resultados en todas las edades, algo poco habitual incluso en estructuras consolidadas.

En el plano autonómico, el club ha logrado situarse como una de las grandes referencias de Galicia. La presencia en finales gallegas ha sido prácticamente total en categoría femenina, un hito que refleja la amplitud del trabajo realizado en los últimos años. En paralelo, los equipos masculinos también han mantenido una línea ascendente, con actuaciones destacadas en categorías de formación que refuerzan el crecimiento global de la entidad.

El impulso, el ascenso a Superliga 2 Femenina

Más allá de la base, el gran impulso del curso ha llegado desde el sénior femenino. El equipo ha firmado una temporada sobresaliente, proclamándose campeón de su grupo en Primera División y superando con éxito la fase de ascenso, lo que le permite competir la próxima campaña en Superliga 2, la segunda categoría del voleibol nacional.

Un salto de nivel que confirma la conexión directa entre cantera y primer equipo como seña de identidad del club.

Cerca de 300 licencias

Con una estructura que ronda las 300 licencias federativas y actividad en todas las etapas de formación, el Ciudad de A Coruña se consolida como uno de los proyectos deportivos más sólidos de Galicia. La entidad destaca el papel conjunto de jugadoras, técnicos, familias y colaboradores en un modelo que ha ido creciendo de forma sostenida.

El club afronta ahora una nueva etapa con el objetivo de mantener esta progresión y seguir afianzándose como uno de los grandes referentes del voleibol gallego, con la ambición de prolongar en el tiempo un proyecto que esta temporada ha alcanzado uno de sus puntos más altos.