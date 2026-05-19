El Campo de la Torre se convierte en la puerta de entrada al golf urbano en A Coruña

El Campo Municipal de Golf de la Torre, integrado en el complejo deportivo Arsenio Iglesias, se ha convertido con el paso de los años en algo más que una instalación deportiva. Es, para muchos coruñeses, el primer contacto real con el golf, un deporte que aquí se aleja de la exclusividad para transformarse en una actividad cercana, cotidiana y sorprendentemente accesible.

Se trata de un Pitch & Putt de 9 hoyos que, lejos de la imagen tradicional de grandes campos alejados de los núcleos urbanos, ofrece una experiencia pensada para aprender, iniciarse y disfrutar sin barreras. Su ubicación, en pleno entorno urbano, permite algo poco habitual: llegar en autobús o caminando y empezar a jugar en pocos minutos, sin necesidad de grandes desplazamientos ni equipamiento complejo.

Esa accesibilidad ha sido una de las claves de su éxito. Cada día, el campo acoge a perfiles muy distintos. Niños y niñas que dan sus primeras clases, jóvenes que prueban un deporte diferente o adultos y personas mayores que encuentran aquí una rutina deportiva tranquila y social. No es raro ver usuarios que acuden casi a diario, convirtiendo el campo en un punto de encuentro más que en una simple instalación deportiva.

Los cursos de iniciación, con una duración aproximada de tres meses y precios que rondan los 50 euros, refuerzan esa vocación de apertura. Para muchas familias, supone una puerta de entrada asequible a un deporte que, en otros contextos, puede resultar inaccesible. Aquí, en cambio, el objetivo es claro: que cualquiera pueda probar el golf sin que el coste sea una barrera.

A Coruña aglutina un alto número de licencias

El impacto del Campo de la Torre va más allá de sus propias calles. En Galicia, el número de licencias de golf ha crecido en los últimos años, y A Coruña concentra una parte muy significativa de ellas. Desde el ámbito deportivo se apunta a que la ciudad podría reunir cerca de la mitad de las licencias gallegas, en gran medida gracias a este tipo de instalaciones de base que facilitan el primer contacto con el deporte.

Ese papel de iniciación es fundamental. Muchos de los jugadores que comienzan en la Torre terminan dando el salto a campos de mayor exigencia técnica como A Zapateira, Hércules o Xaz. El recorrido es claro: del aprendizaje sencillo al desarrollo más competitivo, siempre con un punto de partida accesible dentro de la propia ciudad.

La nueva concesión, el punto de inflexión esperado

Sin embargo, el campo afronta ahora un momento decisivo. El Concello da Coruña ha iniciado el proceso de licitación de la concesión de gestión, con un contrato de larga duración y una inversión mínima prevista de más de un millón de euros. El procedimiento, que se tramita por vía restringida, busca garantizar que la empresa adjudicataria tenga solvencia técnica y experiencia en la gestión de este tipo de instalaciones.

El objetivo municipal es claro: asegurar la continuidad del servicio, pero también elevar el nivel de mantenimiento y modernización del campo. En los últimos años, el paso del tiempo y algunos episodios de temporal han dejado huella en la instalación, con daños en elementos como redes perimetrales o desgaste en distintas zonas del recorrido.

La futura concesión plantea una transformación profunda. Se prevé la renovación de greens, tees y calles, con trabajos de nivelación, mejora del drenaje y resiembra con especies adaptadas al clima atlántico y de bajo consumo hídrico. También se contempla el rediseño de bunkers y mejoras en la jugabilidad del recorrido para hacerlo más atractivo tanto para principiantes como para usuarios habituales.

La sostenibilidad será otro de los pilares del proyecto. La incorporación de energía solar, iluminación LED y sistemas de gestión eficiente del agua forman parte de una estrategia más amplia de modernización. A esto se suma la renovación de la maquinaria de mantenimiento, con la incorporación de equipos eléctricos o híbridos que reduzcan la huella ambiental de la instalación.

Pero más allá de la infraestructura, el campo quiere seguir siendo un espacio vivo. El plan incluye la mejora del campo de prácticas, las zonas de enseñanza y la escuela de golf, así como la organización de torneos, actividades para jóvenes y programas específicos para personas mayores. La idea es consolidar la Torre no solo como un lugar donde jugar, sino como un espacio de convivencia y dinamización social. Y, a su lado, seguirá creciendo el fútbol campo en modalidad masculina y femenina, el rugby, o el hockey, sin olvidar el frontón.

La problemática actual, su mal estado

El mal estado de muchos de los lugares ha levantado quejas de los usuarios. En muchos casos, la caducidad de la concesión ha ido aplazado trabajos de mantenimiento y mejora necesarios para que la instalación esté a pleno rendimiento. Ello ha ocasionado que se hayan ha deteriorado algunas estructuras y componentes básicos para la práctica de este deporte, que serán repuestos con esta nueva concesión.