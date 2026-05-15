Esta es la agenda de los equipos de A Coruña este fin de semana

Fin de semana complicado en lo meteorológico pero muy importante en los intereses de diferentes equipos de A Coruña. El Dépor recibe al Andorra en Riazor el domingo a las 14 horas. Los coruñeses buscan una victoria que les permita seguir en puesto de ascenso directo. Tras el encuentro quedarán solo dos jornadas para el final de la temporada regular.

Choque clave también para Básquet Coruña. Los naranjas reciben a Menorca en el Coliseum en el segundo partido de la serie de cuartos de final. La victoria sería muy importante para intentar resolver la eliminatoria en la isla.



El Liceo también inicia el asalto al título con el comienzo del playoff. Este sábado a las 18 horas recibe a Lleida en Riazor en una serie que se decidirá al mejor de tres partidos. Este tipo de eliminatorias son especialmente peligrosas porque el primer partido resulta clave.



El Dépor Abanca afronta sus dos últimos encuentros de la temporada. El último en Riazor será el martes 26 ante el Espanyol a las 19 horas. Las coruñesas llevan semanas salvadas de manera matemática.



En polideportivo muchas competiciones llegan a su fin o están a punto de hacerlo. En OK Liga Plata, Dominicos despide la temporada el sábado en el Pabellón de Montealto a las 17 horas recibiendo a Patí Vic. Por su parte, Compañía de María recibe a Alpicat el domingo a las 17 horas en Elviña II.