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Así fueron los resultados de los equipos deportivos de A Coruña
Victorias con brillo de Básquet Coruña y Liceo en un fin de semana que deja al Dépor fuera de los puestos de ascenso
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Fin de semana cargado de eventos deportivos y de resultados de todo tipo para los equipos de A Coruña.
El Dépor empató a uno en el campo del Burgos en un choque marcado por la polémica arbitral. Los coruñeses se quedan en tercera posición a un punto de los puestos de ascenso directo.
Victoria con buenas sensaciones del Básquet Coruña sobre Gupizkoa por 91 a 81. Los coruñeses acabarán la próxima semana la temporada regular y se jugarán en ascenso con un Obradoiro que depende de sí mismo.
El Liceo logró un triunfo muy meritorio por cinco goles a seis en pista del Lleida en la penúltima jornada de la liga regular. Los coruñeses dependen de sí mismos para finalizar en primera posición y tener el factor pista en el playoff por el título.
El Dépor femenino empató a dos ante el Alhama en Riazor. Las coruñesas ya lograron hace semanas la salvación y tienen por delante cuatro partidos para intentar acabar con buenas sensaciones.
En Segunda Federación los resultados fueron negativos. El Fabril perdió por cero goles a uno ante el Valladolid Promesas mientras que el Bergantiños perdió por un gol a tres ante la UD Ourense.
En Tercera Federación, victoria muy importante del Silva por cero goles a tres ante el Racing Vilalbés. Los coruñeses siguen peleando por la salvación aunque tendrán que estar pendientes de los temibles arrastres. El Arteixo venció por un gol a cero al Cambados mientras que el Montañeros empató a cero ante el CD Barco.
En polideportivo el OAR Coruña venció a Alcobendas por 32-34 en una victoria de mucho mérito para los coruñeses.
En hockey femenino el Marineda superó a Iusturi por ocho goles a uno. En División de Plata masculina, Compañía de María perdió 6-2 ante el Manlleu, mientras que Dominicos empató a dos ante Lloret.
En fútbol sala el 5Coruña masculino superó a Vilalba por cinco goles a cuatro.