Los barrios de Matogrande y Xuxán acogerán la segunda carrera del circuito Coruña Corre

El circuito de carreras populares Coruña Corre continuará su calendario el próximo domingo 12 de abril con una prueba que recorrerá los barrios de Matogrande y Xuxán, en una jornada deportiva que se celebrará en horario de mañana, entre las 10.00 y las 13.00 horas.

El Ayuntamiento de A Coruña ha abierto ya el plazo de inscripción para participar en esta segunda carrera de la temporada, que está dirigida a todos los públicos, desde adultos hasta los más pequeños, con categorías inferiores que abarcan desde sub-18 hasta sub-10.

Además de la inscripción individual para cada prueba, el circuito también ofrece la posibilidad de apuntarse al conjunto de las carreras de la temporada, lo que permite quedar inscrito automáticamente en todas ellas.

No obstante, los participantes deberán confirmar posteriormente su asistencia a cada cita concreta.

Esta modalidad, recuerdan desde la organización, es la única que permite puntuar en la clasificación general del circuito y optar a los premios finales.

Tras las pruebas ya disputadas o programadas en la Torre de Hércules y Matogrande-Xuxán, el circuito Coruña Corre continuará durante el año con carreras en San Pedro de Visma (10 de mayo), Os Rosales (31 de mayo), Volta a Oza (13 de septiembre), O Ventorrillo (25 de octubre) y Novo Mesoiro (22 de noviembre).