Riazor se someterá a una reforma integral: Dépor y Ayuntamiento de A Coruña acuerdan obras tras renunciar al Mundial

Tras la decisión del Ayuntamiento de A Coruña de renunciar a optar como sede del Mundial de fútbol, el Deportivo de La Coruña y el gobierno local han alcanzado un acuerdo para llevar a cabo obras de mejora en el estadio de Riazor y su entorno urbano.

El proyecto contempla una remodelación integral de las instalaciones deportivas, tanto del estadio como del Palacio de los Deportes. El acuerdo contempla que irán de la mano. El gobierno local quiere también que se pueda modernizar el campo de fútbol de A Zapateira, cuya parcela es propiedad de Abanca.

El objetivo, según manifestó el presidente del Dépor, Juan Carlos Escotet, es que estas actuaciones permitan generar valor "los 365 días del año" y que se integre el estadio en la ciudad, como un elemento más.

Según explican desde el Ayuntamiento, estas obras permitirán actualizar el estadio a estándares modernos sin necesidad de asumir los costes que hubiera supuesto la candidatura al Mundial, lo que garantiza una inversión más sostenible y adaptada a las necesidades locales.

El club y el Ayuntamiento destacan que las reformas favorecerán tanto la actividad deportiva como el uso de Riazor para eventos culturales y sociales.

Se prevé que los trabajos comiencen en los próximos meses, coordinados por ambas instituciones, y que la ejecución se realice de manera escalonada para no afectar la programación de partidos del Deportivo ni las actividades en los alrededores del estadio.