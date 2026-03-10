El camino de A Coruña para ser sede del Mundial 2030: cronología de un sueño cerca de desvanecerse

El sueño mundialista está cerca de escaparse de las manos de la ciudad de A Coruña. "Cuidado con la fiesta que nos la quitan de los fouciños", dijo en su día un mito del Dépor como Arsenio Iglesias para referir que los sucesos no se celebran hasta que suceden definitivamente. El examen definitivo llegará a final de año. Hasta esa fecha, aún hay tiempo. O bien a tirar la toalla, como todo apunta, o bien a tratar de superar los obstáculos.

Ahora, en 2026, a un año de las elecciones locales, esta frase puede volverse de actualidad.

¿Cuándo se produjeron los primeros contactos?

La aspiración de A Coruña comenzó a tomar forma poco después de que España y Portugal anunciaran su intención de presentar candidatura conjunta para el Mundial de 2030, que luego se amplió con Marruecos.

En estos primeros años, el Ayuntamiento de A Coruña empezó a explorar la posibilidad de incluir Riazor como sede, destacando su historia, capacidad y tradición futbolística.

Durante 2019 se realizaron primeros estudios técnicos sobre el estadio y su entorno, así como reuniones preliminares con la directiva del Deportivo para analizar la viabilidad de una reforma que cumpliera los estándares FIFA.

El concejal Gonzalo Castro, en ese momento en el equipo de alcaldía, encabezó el trabajo.

¿Cómo influyó la pandemia?

La irrupción de la COVID-19 retrasó la mayoría de los planes, tanto de la FIFA como de las ciudades candidatas. En A Coruña, las negociaciones con el Deportivo se pospusieron y los informes técnicos quedaron pendientes, aunque el Ayuntamiento mantuvo contactos discretos con la Federación Española para no perder posición en la candidatura.

¿Cuándo se produjo el impulso a la candidatura?

Con la vuelta de la actividad, el Ayuntamiento intensificó la candidatura y se planteó una reforma integral de Riazor: ampliación de gradas, modernización de instalaciones VIP, mejora de accesibilidad y adecuación de zonas técnicas.

Sin embargo, surgieron los primeros problemas con el Deportivo, que reclamaba claridad sobre quién asumiría los costes de las obras y cómo se gestionarían los ingresos durante los partidos y eventos internacionales.

Estas diferencias provocaron un retraso en la presentación de la documentación oficial ante la Federación Española, dejando la candidatura coruñesa en un segundo plano respecto a otras ciudades españolas.

¿Quién apoyó la candidatura?

En 2023, la Xunta de Galicia mostró su apoyo formal a la candidatura coruñesa y se sumaron informes técnicos sobre la capacidad hotelera, conexiones de transporte y servicios logísticos. A fecha de hoy, la administración autonómica afirma conocer "poco" del proyecto.

El Ayuntamiento también presentó un plan de urbanismo provisional para mejorar accesos al estadio y garantizar la seguridad de grandes eventos.

A pesar de estos avances, las negociaciones con el Deportivo continuaron estancadas, especialmente por el reparto de responsabilidades financieras.

¿Cuándo se incluyó A Coruña como sede?

Durante 2024, A Coruña fue incluida en los primeros borradores de posibles sedes españolas del Mundial, pero el Ayuntamiento y el club mantuvieron un perfil bajo. Tan solo un acto de presentación en pleno mes de diciembre, donde la alcaldesa posó con una camiseta de Naranjito, recordando la mítica mascota del Mundial 82 que tuvo lugar en España y que contó con partidos en Riazor.

Se produjeron reuniones técnicas, pero ningún comunicado oficial aclaraba la situación del acuerdo con el Deportivo, lo que generó un silencio prolongado de varios meses que alimentó especulaciones sobre la viabilidad de la ciudad como sede.

El club, en privado, insistía en que carecía de información del asunto.

¿Cuáles son los últimos pasos dados?

En 2025, con el Mundial 2030 más cerca en los planes de la FIFA, el Ayuntamiento organizó encuentros con representantes de la Federación Española y de la FIFA para presentar los informes técnicos y las posibles reformas de Riazor.

Durante este año, los silencios sobre el acuerdo con el Deportivo continuaron, sobre todo por la falta de concreción sobre financiación de las obras.

A Coruña seguía defendiendo su candidatura basándose en la historia de Riazor, la capacidad logística de la ciudad y su experiencia en grandes eventos deportivos.

¿Cuál es la postura de la oposición?

La oposición ha ido incrementando la presión sobre el ejecutivo local, debido a la importancia del proyecto. Tras varias preguntas en pleno del PP y del BNG, se creó una comisión que ha tenido escasa incidencia. Hace unos días, el PP reclamaba documentación ante la ausencia de entrega de la misma.

¿Qué pasos son los siguientes?

La FIFA hará una nueva visita este mes de marzo en cada una de las ciudades sede. En ella se deberían mostrar los avances de un proyecto que hasta la fecha no ha visto la luz. Está prevista para el 18 de marzo.

¿Qué supondría para A Coruña ser sede del Mundial 2030?

Ser sede del Mundial supondría para la ciudad una inversión en infraestructuras, un impacto económico directo y la proyección internacional de Riazor y la ciudad, además de atraer turismo y medios de comunicación de todo el mundo.

El desafío principal sigue siendo coordinar los intereses del Ayuntamiento y del Deportivo, cerrar acuerdos financieros y de gestión que permitan garantizar la viabilidad del estadio como sede FIFA.

A Coruña continúa, así, pendiente de decisiones que podrían situarla en el mapa mundial del fútbol, entre silencios, tensiones y la ilusión de volver a brillar como ciudad deportiva internacional. Lo que hace doce meses parecía una buena noticia, parece mutar en una frustración. La posibilidad de renunciar es cada vez más real.