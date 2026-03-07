Judokas gallegos brillan en Madrid con tres medallas en el I Open Nacional de Judo Paralímpico

La delegación gallega de judo paralímpico cosechó un destacado éxito este fin de semana en la I edición del Open Nacional de Judo Paralímpico, celebrado en Madrid.

Tres judokas vinculados al proyecto Special Judo, de A Coruña, subieron al podio en sus respectivas categorías, demostrando el nivel y la preparación de la cantera gallega.

Paula López se alzó con la medalla de oro, mientras que Dante Eizayaga logró la plata y Violeta Sineiro se hizo con el bronce, completando un balance más que positivo para el equipo.

Los tres deportistas representaron a Galicia frente a competidores llegados de toda España, mostrando el talento y la dedicación que caracterizan a este proyecto inclusivo.

Special Judo es una iniciativa de judo adaptado que busca favorecer la inclusión y el desarrollo personal de personas con discapacidad a través del deporte, promoviendo valores como la superación, el esfuerzo y el compañerismo.

Esta actuación en el Open Nacional supone un paso más en la consolidación del programa y en la visibilidad del judo paralímpico gallego.