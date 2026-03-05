Los Premios Santiago Deporte se celebrarán el 24 de marzo en el Auditorio de Galicia Concello de Santiago

La octava edición de los Premios Santiago Deporte celebrará su tradicional gala el próximo martes 24 de marzo. La ceremonia, que dará comienzo a las 20:00 horas, se celebrará en el Auditorio de Galicia y se podrá ver por streaming.

La concelleira de Deportes, Pilar Lueiro, presentó este jueves en rueda de prensa la gala, acompañada por Manuel García Reigosa, miembro del jurado. Lueiro señaló que esta ceremonia trata de reconocer a las personas deportistas que despuntaron por sus logros, éxitos y triunfos deportivos y por otros méritos valorados por el jurado.

Todas ellas cumplen con el requisito de haber nacido en Santiago, estar empadronados en los últimos tres años o pertenecer a una entidad deportiva compostelana durante ese mismo tiempo.

Por otro lado, Manuel García Reigosa, destacó la importancia de esta gala como "punto de encuentro de todo el deporte" y una manera de "poner en valor a todos los deportistas con independencia de la resonancia que tenga el deporte que practican".

Al igual que en la anterior edición, se establecieron un total de 12 categorías y dos menciones especiales. Los galardones consistirán en un diploma acreditativo y en una medalla conmemorativa personalizada.

Galardonados

Las personas galardonadas en esta octava edición son: