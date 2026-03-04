A Coruña luchará contra el cáncer a puñetazos y patadas en un torneo de muay thai y kickboxing

La velada Mala Fama Fighters XV enfrentará a numerosos luchadores con un objetivo: recaudar dinero contra el cáncer. Será este sábado 7 de marzo en el Pabellón Ría do Burgo

El pabellón Ría do Burgo de Culleredo, a unos kilómetros de A Coruña, se convertirá este sábado 7 de marzo en un gran ring solidario: la velada Mala Fama Fighters XV reunirá a luchadores de kickboxing y muay thai en un evento benéfico para plantar cara al cáncer bajo el lema “Fuck Cancer”.

Este no será el único evento contra el cáncer de la ciudad esta semana. De manera algo más pacífica, el jueves 5 de marzo se celebrará en el Hotel NH Finisterre una gala benéfica contra el cáncer organizada por la AECC llamada "Faros contra el cáncer".

Un ring solidario en Culleredo

La cita tendrá lugar el viernes 7 de marzo en el pabellón Ría do Burgo de Culleredo. La velada Mala Fama Fighters XV llenará las gradas con combates de kickboxing y muay thai y un marcado carácter benéfico.

Organizado por el club Mala Fama, el evento nace con el objetivo de recaudar fondos para la lucha contra el cáncer. La consigna es clara: transformar cada asalto en apoyo a pacientes y familias que conviven con la enfermedad.

La programación está pensada tanto para aficionados a los deportes de contacto como para público general. La organización quiere que el deporte sea también una herramienta de visibilización y concienciación.

Cartel de Mala Fama Fighters

Deporte, conciencia y apoyo

Parte de la recaudación se destinará a proyectos vinculados a la investigación oncológica y al acompañamiento de enfermos. Cada entrada y cada consumición contribuirán a la causa solidaria.

Además del espectáculo deportivo, la velada busca recordar la importancia de la prevención y del diagnóstico precoz. El evento aspira a convertir el pabellón en un gran grito colectivo contra el cáncer. El objetivo es llenar el Ría do Burgo y que cada asiento ocupado se traduzca en más recursos para seguir peleando contra la enfermedad.