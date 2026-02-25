La Selección Española jugará en Riazor justo antes de disputar el Mundial

Riazor albergará el último amistoso de la Selección Española antes de viajar a América para disputar el Mundial de 2026. El encuentro se jugará el jueves 4 de junio y todo hace indicar que el rival será la selección de Irak, aunque no está confirmado al cien por cien.

El encuentro será laprueba final antes de afrontar la ilusionante cita mundialista. De hecho, la expedición española viajará desde Galicia a América para quedar ya concentrada antes del debut previsto para el 15 de junio en Atlanta ante Cabo Verde.

El último encuentro que la selección masculina disputó en Riazor fue el 29 de marzo de 2022 cuando derrotó de manera clara y contundente a Islandia por cinco goles a cero.

Ese encuentro puso fin a una sequía de 13 años, ya que el anterior precedente se remontaba a 2009 con un encuentro de clasificación para el Mundial 2010 en el que España ganó también por cinco a cero a Bélgica.

Hay que recordar que el Concello de A Coruña mantiene la esperanza de que Riazor sea sede mundialista para 2030, un proyecto que sigue en el aire ante la falta de información y el poco entendimiento entre el club y el concello.