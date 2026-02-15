Culleredo (A Coruña) destina 20.000 euros en ayudas a 22 equipos deportivos del municipio

El Concello de Culleredo, en A Coruña, ha anunciado que destinará 200.000 euros en subvenciones a 22 clubes deportivos del municipio para apoyar el desarrollo de sus actividades. Las entidades seleccionadas deberán continuar con el trámite correspondiente mediante la aceptación de la subvención y la justificación de los gastos.

Desde la administración local señalan que la convocatoria se estructuró en tres líneas de ayudas. La línea de promoción del deporte a nivel estatal, que incluye a dos clubes, contó con una dotación de 80.000 euros. Los 7 clubes de fútbol de campo reciben 50.000 euros, y las 13 entidades deportivas de otras disciplinas, 70.000 euros.

El gobierno municipal publicó el pasado viernes 13, la resolución de la convocatoria, destinada a las actividades realizadas a lo largo de 2025, una vez completado el trámite de fiscalización por los servicios económicos municipales y resuelta la alegación presentada.

La concesión de las ayudas tiene como objetivo respaldar la práctica deportiva de los vecinos a través de los clubes radicados en el municipio. Esta iniciativa se suma a la colaboración habitual que realiza el Concello con los distintos eventos que organizan las agrupaciones a lo largo del año.