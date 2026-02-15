A Coruña reúne a más de 800 escolares en las Jornadas JK-Eduka de Judo

Más de 800 escolares se dieron cita en A Coruña este domingo en las Jornadas JK-Eduka de Judo Cedida

El Palacio de los Deportes de Riazor, en A Coruña, acogió este domingo las 5ª Jornadas JK-Eduka de Judo, un evento que reunió a más de 800 niños y niñas en edad escolar procedentes de 20 centros de la ciudad y del entorno, en una jornada centrada en los valores educativos del deporte, la convivencia y la inclusión.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el concejal de Deportes, Manuel Vázquez, participaron en el acto institucional y en la entrega de medallas, en un ambiente festivo en el que deporte y educación fueron de la mano.

Durante su intervención, la alcaldesa destacó que "estas jornadas son un ejemplo de cómo el deporte educa en valores y crea comunidad desde la infancia". Inés Rey también puso en valor el papel del profesorado y de las familias: "Aquí no solo se aprende a caer y a levantarse, se aprende a compartir, a respetar, a celebrar el esfuerzo de los demás. Y eso es lo que hace ciudad".

Por su parte, el concejal de Deportes, Manuel Vázquez, subrayó que "A Coruña es hoy un referente en el deporte base gracias a iniciativas como esta, que combinan aprendizaje e inclusión". El edil también señaló que "el apoyo del Concello al deporte en edad escolar es firme, porque sabemos que estamos sembrando ciudadanía y futuro".

Las Jornadas, organizadas por el club JK-Eduka Judo, contaron con la participación de 24 maestros y maestras, que imparten actividad deportiva a lo largo del curso en centros de la ciudad y de la comarca. El formato del evento garantiza la participación igualitaria de niños y niñas, así como de jóvenes con discapacidad, promoviendo un modelo de juego educativo, integrador y accesible.

El fin de semana deportivo se completó con la celebración en el Coliseum de la XX Copa Ciudad de A Coruña de Taekwondo, que reunió a más de 700 deportistas de toda España y Portugal. Durante la prueba, que es puntuable para el ranking nacional, se hizo entrega del Premio Ciudad de A Coruña de Taekwondo, reconocimiento a la trayectoria y valores en el ámbito de esta disciplina.

El evento también contó con la asistencia de representantes de los centros escolares y de las ANPAs, así como concejales y concejalas de deportes de diferentes municipios del entorno, que pusieron en valor la colaboración institucional y el impulso al deporte formativo.